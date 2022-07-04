ДПСУ відмовилася назвати депутатів Львівської облради, які втекли за кордон
Прикордонники посилаються на законодавство про захист персональних даних
Державна прикордонна служба України відмовилася надати список депутатів Львівської облради, які під час війни виїхали за кордон і не повернулись. У відповідь на офіційний лист керівництва Львівської облради прикордонники заявили, що оприлюднення такої інформації заборонене.
На першому після початку повномасштабної війни засіданні Львівської облради 14 червня з'ясувалося, що принаймні один з депутатів – Микола Седіло з «Європейської солідарності» – виїхав з країни уже після запровадження заборони на виїзд і не має наміру повертатися. Тоді ж голова облради Ірина Гримак заявила, що ще низка депутатів перебувають за межами країни, але не назвала прізвища. В результаті вирішили з'ясувати це офіційно у прикордонників і опублікувати прізвища втікачів на офіційному сайті обласної ради.
У Львівській облраді розповіли ZAXID.NET, що такий лист за підписом голови облради Ірини Гримак був скерований у Західне регіональне управління ДПСУ через дев’ять днів після проведення засідання – 23 червня. Через два дні прикордонники пояснили, що за такою інформацією потрібно звертатися не в регіональне управління, а до центральної адміністрації ДПСУ.
1 липня Львівська облрада звернулася з таким листом до адміністрації ДПСУ, і отримала 4 липня відповідь, з якої випливає, що надати інформацію про перетин кордону депутатами в умовах воєнного стану забороняє закон.
«Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України не має правових підстав для надання запитуваної інформації, оскільки така інформація є інформацією з обмеженим доступом та стосується приватного життя осіб, про яких запитується, і її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися лише за згодою осіб», – йдеться у відповіді Державної прикордонної служби, яка є у розпорядженні ZAXID.NET.