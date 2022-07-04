ДПСУ заявила, що розголошувати інформацію про перетин кондону депутатами не дозволяє закон

Державна прикордонна служба України відмовилася надати список депутатів Львівської облради, які під час війни виїхали за кордон і не повернулись. У відповідь на офіційний лист керівництва Львівської облради прикордонники заявили, що оприлюднення такої інформації заборонене.

На першому після початку повномасштабної війни засіданні Львівської облради 14 червня з'ясувалося, що принаймні один з депутатів – Микола Седіло з «Європейської солідарності» – виїхав з країни уже після запровадження заборони на виїзд і не має наміру повертатися. Тоді ж голова облради Ірина Гримак заявила, що ще низка депутатів перебувають за межами країни, але не назвала прізвища. В результаті вирішили з'ясувати це офіційно у прикордонників і опублікувати прізвища втікачів на офіційному сайті обласної ради.

У Львівській облраді розповіли ZAXID.NET, що такий лист за підписом голови облради Ірини Гримак був скерований у Західне регіональне управління ДПСУ через дев’ять днів після проведення засідання – 23 червня. Через два дні прикордонники пояснили, що за такою інформацією потрібно звертатися не в регіональне управління, а до центральної адміністрації ДПСУ.

1 липня Львівська облрада звернулася з таким листом до адміністрації ДПСУ, і отримала 4 липня відповідь, з якої випливає, що надати інформацію про перетин кордону депутатами в умовах воєнного стану забороняє закон.

«Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України не має правових підстав для надання запитуваної інформації, оскільки така інформація є інформацією з обмеженим доступом та стосується приватного життя осіб, про яких запитується, і її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися лише за згодою осіб», – йдеться у відповіді Державної прикордонної служби, яка є у розпорядженні ZAXID.NET.