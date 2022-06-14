Екс-голова Львівської облради, депутат від «Європейської солідарності» Олександр Ганущин служить у 103 бригаді територіальної оборони

Десятеро з 84-х депутатів Львівської облради взяли зброю до рук після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відповідну інформацію ZAXID.NET отримав від керівників та представників різних фракцій обласної ради.

З найбільшої фракції «Європейська солідарність» до складу підрозділів територіальної оборони і ЗСУ вступили троє депутатів – Степан Буняк, Олександр Ганущин та Євген Швед.

З фракції «Свобода» до війська відправилися двоє депутатів – Михайло Байтала та Едуард Леонов.

Пішли служити і двоє обранців від фракції НРУ – Роман Филипів та Богдан Гагалюк, ще двоє від УГП – Тарас Чолій та Юрій Фольварочний (ці двоє депутатів відкликані керівництвом УГП за порушення партійної дисципліни, але розгляд цієї справи ще триває у суді, тому формально вони вважаються депутатами).

Також пішов на військову службу депутат Львівської облради від «Самопомочі» Олександр Кобзарев.

Прикметно, що п’ятеро з мобілізованих депутатів були присутні 14 червня на засіданні облради – Михайло Байтала, Едуард Леонов, Тарас Чолій, Богдан Гагалюк та Роман Филипів. Як пояснили ZAXID.NET в апараті Львівської облради, на їхнє прохання апарат надсилав листи у військові частини, щоб обранців відпустили на сесію. Натомість пропустили перше з початку війни засідання облради загалом 20 депутатів з усіх фракцій. За словами голови облради Ірини Гримак, багато хто з відсутніх виїхав з країни.

Окрім того, серед діючих депутатів облради є кадрові військові, які були в ЗСУ раніше – ще до початку великої війни. Роман Дмитришин з «Голосу» є військовим медиком, Павло Ткачук від «Слуги народу» багато років очолює Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, а Олександр Тіщенко від «Слуги народу» обіймає посаду начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (обласний військкомат).