Бізнесмен Григорій Козловський був депутатом Львівської облради півтора року

Львівська облрада достроково припинила повноваження депутата від «Європейської солідарності» Григорія Козловського. Підставою для такого рішення, яке підтримали 57 обранців, стала особиста заява депутата, оприлюднена раніше.

Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Григорія Козловського і доручили виконавчому апарату обласної ради невідкладно скерувати рішення до Львівської обласної територіальної виборчої комісії, яка має оголосити депутатом облради наступного за виборчим списком партії кандидата.

Голова Львівської облради Ірина Гримак пояснила, що Григорій Козловський «займається іншим родом діяльності, що не дає йому можливості повноцінно виконувати депутатські обов’язки».

На початку травня Григорій Козловський написав заяву про складання депутатських повноважень за власним бажанням. Замість Козловського депутатом Львівської облради може стати Ярослав Гасяк, який очолює юридичний відділ Львівської облради.

Григорій Козловський був обраний депутатом Львівської облради у 2020 році за списком партії «Європейська солідарність», очолював комісію облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу.

51-річний Григорій Козловський є співвласником «Львівської тютюнової фабрики», його сім'ї належить Grand Hotel у центрі Львова, відпочинковий комплекс Emily Resort у Винниках, низка будівельних фірм та ресторанів, а також футбольний клуб «Рух».