До Львівської облради нового скликання потрапили чимало бізнесменів. Усі новообрані депутати були зобов’язані в грудні подати декларації про доходи за 2019 рік, якщо вони з інших причин не зробили цього раніше.

Однак вимоги антикорупційного законодавства виконали не всі. «Забули» показати свої статки троє з 84 обласних обранців – Роман Фединяк від «Слуги народу», Роксолана Вороновська від «Голосу» та Микола Іщук від НРУ.

ZAXID.NET склав свій рейтинг найбагатших депутатів Львівщини, порахувавши задекларовані ними доходи.

Григорій Козловський, «Європейська солідарність»

Найбагатший депутат Львівської облради Григорій Козловський (Facebook)

Очолив рейтинг багатіїв депутат Львівської облради від «Європейської солідарності», відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський, який раніше був найбагатшим депутатом Львівської міської ради попереднього скликання.

49-річний Григорій Козловський задекларував понад 187,5 млн грн загального доходу за 2019 рік, з яких майже 5 млн грн – дохід від підприємницької діяльності, 7,8 млн грн – заробітна плата, майже 6 млн грн – подарунки в негрошовій формі від Петра Козловського, решту – дохід від відчуження майна, цінних паперів та корпоративних прав. Ще 5 млн грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю задекларувала його дружина Юлія.

Григорій Козловський не зберігає гроші у банку. Натомість вказав значні суми готівкою – 1,5 млн доларів, 1,3 млн євро та 35 млн грн. Ще 150 тис. доларів, 100 тис. євро та 2,5 млн грн готівкою зберігає його дружина.

Депутат задекларував 10 квартир, з яких дев’ять у Львові та одна у Києві. З усіх квартир сім записані на його неповнолітніх доньок Юліану та Діану, дві на дружину Юлію Думанську та одна – на самого Григорія Козловського. Дружина Юлія також є співвласницею одинадцятої квартири у Львові.

Сім’я Григорія Козловського володіє сімома житловими будинками у Винниках, Підберізцях, площею близько 300 м2 кожен, та будиночком у карпатському селі Нижня Рожанка (85 м2​). Зокрема, чотири будинки записані на доньку Юліану, два на доньку Діану та один будинок у Підберізцях на дружину Юлію (288 м2​).

Задекларував вісім земельних ділянок у Винниках та Підберізцях загальною площею близько 3,5 га, з яких по три записані на доньок Юліану та Діану, ще одна на дружину Юлію. Сам Григорій Козловський є власником ділянки 1000 м2​ у Винниках.

Має депутат три елітні годинники фірм Ulysse Nardin, Breguet, Patek Philippe. Їздить обранець на Mersedes-Benz Gl 550, Skoda Kodiaq та Mercedes-Benz Vito, а дружина – на Porsche Macan.

Відповідно до декларації, Григорій Козловський є серед кінцевих бенефіціарних власників 10 фірм – Винниківська тютюнова фабрика, МІТГ, «Львів фуд маркет», «Винниківський шлях», «Телець» та інших, а також футбольного клубу «Рух». Його дружина є власницею та співвласницею ще дев’яти фірм, зокрема, «Холдинг Гранд Готель», «Маріївка Медікал Енд Термал Спа», «Лемберг Медікал Центр», «Джерельна».

Всеволод Білас, «Європейська солідарність»

Бізнесмен з Моршина та депутат Львівської облради кількох скликань Всеволод Білас (Facebook)

Другу сходинку у рейтингу посів моршинський бізнесмен Всеволод Білас – директор з корпоративних питань IDS Group (Індустріальні дистрибуційні системи), що володіє трьома заводами з виробництва мінеральних вод під брендами «Моршинська», «Миргородська» та інші.

Його доходи за 2019 рік сягнули 8,7 млн грн, з яких 7,8 млн грн – заробітна плата у ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», решту – дохід від відчуження нерухомості та надання майна в оренду. Готівкою зберігає мільйон доларів і 20 млн грн. Ще 7,5 млн грн та 0,5 млн доларів задекларував на дружину.

Задекларував 10 квартир – вісім з яких у Моршині та дві – у Києві (одна з яких записана на дружину). Сім’я має у власності сім земельних ділянок загальною площею 2,7 га – в Моршині, Стрию, Мостиському, Стрийському та Сколівському районах. А також три житлові будинки, усі записані на дружину – два у Моршині (площа 269 та 71 м2​), ще один у Нижній Рожанці (200 м2​).

Вказав у декларації п’ять нежитлових приміщень та складів загальною площею майже 3 тис. м кв у Стрию та Моршині.

56-річний Всеволод Білас разом з дружиною мають цілу колекцію із 13 дорогих годинників фірм Breguet, A.Lange&Sohne, Corum, Baume & Mercier, Breitling, Hublot, Zancan та шість наборів ювелірних прикрас з дорогоцінного металу, оздоблений коштовним камінням. Дружина також має чотири шуби з хутра, дві – норкові.

Всеволод Білас разом з дружиною володіє трьома автомобілями – Lexus LX570 (вказана вартість 3,5 млн грн), Porshe Macan (вказана вартість 2,4 млн грн), BMW Z4, також має два квадроцикли Outlander Max XTP 1000REFI TB.

Депутат має спільний бізнес з екс-головою ЛОДА Миколою Кметем – ТзОВ «Графська вежа», головний вид діяльності якого надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Обидва бізнесмени є власниками ФК «Скала» та однойменної академії футболу. Дружина Біласа є співвласницею приватної будівельної компанії «Сімейний маєток», ТзОВ «Креативна міжнародна дитяча школа», «Центру неформальної освіти Інсайт», Приватного закладу освіти КМДШ, а Всеволод Білас є співвласником ТзОВ «Школа Нова освіта» та зареєстрованої на Кіпрі компанії Brucenta Holding Limited.

Юрій Доскіч, «Слуга народу»

Юрій Доскіч вперше став депутатом Львівської облради (Facebook)

Депутат і бізнесмен Юрій Доскіч задекларував 7 млн грн доходів за 2019 рік, з яких 3,7 млн грн зарплата, решту – дохід від надання майна в оренду. Ще понад 1 млн грн заробила його дружина Христина. Окрім того, депутат зберігає у банку понад 1 млн доларів, 32 тис. євро та 630 тис. грн. Ще 16,5 млн грн позичив своїй фірмі та родичеві.

50-річний Юрій Доскіч є серед співвласників компаній, пов’язаних з виробництвом кабелів та торгівлею металом – «ГАЛ-КАТ», «Будресурс», «Укркабель», «Укркольормет» та низки інших.

У декларації вказав 21 квартиру у Львові та в Києві, 14 з яких записані на дружину Христину. Також Юрій Доскіч має два житлові будинки площею понад 400 м2​ кожен у Зубрі та в Малехові, а дружина невеликий будинок у селі Полтва Буського району. Дружина володіє салоном краси у Львові, а Юрій Доскіч великою кількістю складських приміщень. Сім’я Юрія Доскіча має дев’ять земельних ділянок – три у Львові загальною площею понад 3,5 га, п’ять у Малехові та одна у селі Кьозово на Сколівщині. Задекларував депутат ще один незавершений будинок у Малехові.

Юрій Доскіч не має у власності автомобілів. Натомість його дружина їздить на Mercedes-Benz Gle 350 D 2018 року випуску, задекларована вартість якого 3,6 млн грн.

Віталій Свіщов, «Європейська солідарність»

Екс-депутат Львівської міськради Віталій Свіщов потрапив до рейтингу мільйонерів Львівської обласної ради (Facebook)

26-річний депутат Віталій Свіщов за 2019 рік задекларував понад 4,3 млн грн доходів від підприємницької діяльності. Готівкою зберігає майже 1 млн грн, понад 51 тис. доларів та 47 тис. євро, а також понад 2,5 млн грн – у банку. Ще 200 тис. грн, 19 тис. доларів та 9,7 тис. євро готівкою тримає його дружина.

Віталій Свіщов володіє акціями ПАТ «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». Депутат має у власності чотири квартири у Львові та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 315 Cdi. Також задекларував годинник Ulysse Nardin. Його дружина є власницею двох фірм – ПП «Вікторович» та ТзОВ «Віта-Комерц».

Віталій Свіщов є головою Львівської обласної федерації міні водного поло та гравцем ватерпольного клубу «Динамо».

Богдан Гагалюк, Народний рух України

Екс-перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк задекларував мільйонні доходи (фото ЛОР)

Екс-перший заступник голови Львівської облради, а нині депутат Богдан Гагалюк заробив 3,3 млн грн у 2019 році, з яких 2,8 млн грн склав дохід від продажу нерухомості. Готівкою зберігає 845 тис. грн, 90 тис. євро, 71 тис. доларів та 82 тис. фунтів стерлінгів. Ще 118 тис. євро тримає у банку.

Депутат займається великим будівництвом у селі Конопниця під Львовом. Є власником восьми земельних ділянок, двох житлових будинків та ще двох об’єктів незавершеного будівництва у цьому селі, а також трьох квартир (двох у Львові та однієї у Києві), невеликої ділянки у Брюховичах.

Їздить 51-річний депутат на автомобілі Sang Yong Actyon 2011 року випуску, також має мотоцикл BMW R 1200 GS.

Володіє корпоративними правами в угорській компанії Holding KFT.

Ірина Супрун, «Європейська солідарність»

Ірина Супрун стала єдиною жінкою у десятці найбагатших депутатів Львівської облради (Facebook)

Депутатка Ірина Супрун за 2019 рік заробила понад 3 млн грн, основна частка з яких – дохід від підприємницької діяльності. Ще понад 620 тис. грн та 13 тис. доларів депутатка спільно з чоловіком зберігає у банку, 50 тис. доларів та 100 тис. грн тримає готівкою, а 1,5 млн грн позичила третій особі. Натомість річні доходи її чоловіка склали трохи більше 220 тис. грн.

36-річна Ірина Супрун володіє корпоративними правами будівельної фірми «Новольвів» та Геологічної інвестиційної групи. У декларації також вказала квартиру у Львові. Її чоловік має автомобіль Seat Altea 2000 року випуску.

Максим Козицький, «Слуга народу»

Голова ЛОДА і депутат Львівської облради Максим Козицький (Facebook)

Голова ЛОДА, а тепер ще й депутат Львівської облради від «Слуги народу» Максим Козицький задекларував близько 2,5 млн грн доходів за 2019 рік. На той час Максим Козицький був директором компанії «Еко-Оптіма» та цілої низки інших фірм у сфері альтернативної енергетики, керівництво якими після призначення на державну посаду в лютому 2020 року передав батькові Зіновію Козицькому, разом із тим залишився серед кінцевих бенефіціарних власників. Річний дохід його дружини Оксани становив 270 тис. грн.

Максим Козицький зберігає готівкою 350 тис. грн, 35 тис. євро та 15 тис. доларів, а також 24 тис. євро та майже 73 тис. доларів – у банку.

Депутат-голова ЛОДА має дві квартири у Львові та два автомобілі. На нього записаний автомобіль Volkswagen Touareg 2008 року випуску, а дружина Оксана їздить на Mazda CX-5 2014 року випуску.

Роман Демчина, «Європейська солідарність»

Роман Демчина став депутатом Львівської облради вдруге (Facebook)

Власник і директор ПП «Рома», яке займається ремонтом доріг і виграє багатомільйонні тендери, Роман Демчина за 2019 рік заробив 2,3 млн грн. Окрім того, зберігає готівкою 21 млн грн, понад 148 тис. доларів та майже 79 тис. євро.

Володіє квартирою у Львові та трьома земельними ділянками – дві у Раві-Руській та одна в селі Лужки Жовківського району. Будує житловий будинок на 220 м2​ у Раві-Руській. Має у власності 46 вантажівок MAN, МАЗ, КРАЗ та іншої дорожньої техніки, а також легковик Mersedes Benz E 250 CDI 2013 року випуску.

Дружина Романа Демчини Любов є власницею ТзОВ «Керамік» та співвласницею ТзОВ «Демса». Її зарплата за 2019 рік склала трошки більше як 180 тис. грн.

Андрій Дуліб’яник, «Батьківщина»

Бізнесмен Андрій Дуліб'яник став депутатом Львівської облради вперше (скріншот з відео)

Депутат-бізнесмен заробив 1,8 млн грн за 2019 рік. Майже 300 тис. грн зберігає у банку, ще 16,5 млн грн позичив своїм фірмам.

49-річний Андрій Дуліб’яник є власником та співвласником (спільно з родичами) 10 земельних ділянок у Дрогобицькому районі, Східниці та на Полтавщині загальною площею майже 2 га. Спільно з родичкою володіє готельно-оздоровчим комплексом у Східниці. У декларації вказав два житлові будинки – у Смільній та в Бориславі. Депутат будує ще три житлові будинки у Старому Кропивнику Дрогобицького району, а також готельний комплекс у Східниці.

Андрій Дуліб’яник є серед кінцевих бенефіціарних власників 16 компаній, зокрема, зі сфери видобування нафти, газу та будівництва – «Оранта ЛТД», «Компанія Надра-Україна», «Дулібяник Твіт Компані Братто», «Надрагідробурмаш», «ЛД-Держбудпостач», Дрогобицький бетонний завод, а також відпочинкового комплексу «Петрова пасіка» та інших. Депутат має у власності 14 вантажівок та інших одиниць спецтехніки.

Юрій Холод, «Слуга народу»

Заступник голови ЛОДА і заступник голови Львівської облради Юрій Холод (Facebook)

До списку найзаможніших потрапив і 29-річний Юрій Холод, який наразі займає два крісла у владі Львівщини – заступника голови ЛОДА (з вересня 2019 року) та заступника голови Львівської облради (з грудня 2020). Він задекларував 1,7 млн грн доходів за 2019 рік, з яких 1,4 млн грн – дохід від підприємницької діяльності. Окрім того, Юрій Холод зберігає 1,3 млн грн, 35 тис. доларів та 15 тис. євро готівкою.

У декларації вказав корпоративні права у деревообробній компанії «Букова гора», яку передав в управління у зв’язку з призначенням на посаду у державній владі.

Юрій Холод має у власності квартиру у Львові та частку у сімейному будинку площею понад 500 м2​ у Рудному. Окрім того Юрій Холод інвестував гроші у будівництво ще двох квартир у Львові.

Їздить «подвійний заступник» на BMW 520і/F10 2016 року випуску, задекларована вартість якого понад 1 млн грн.

***

Загалом близько 20 із 84 нових депутатів Львівської облради задекларували за рік фінансовий дохід у понад мільйон гривень. Є такі, що задекларували невеликі доходи у 2019 році, натомість вказали великі суми готівкою. Так, представник «Батьківщини», перший заступник голови Львівської облради Євгеній Гірник декларує річну зарплату трошки більше як 200 тис. грн, водночас тримає майже 2 млн грн готівкою. Обласний обранець Тарас Подвірний (помічник нардепа Тараса Батенка) від партії «За майбутнє» вказав 146 тис. грн власних доходів за 2019 рік, натомість тримає понад 3 млн грн та 19 тис. доларів готівкою, має колекцію золотих та срібних монет та цифрову криптовалюту Біткоін (1,01124 Біткоін).

Депутатка від «Слуги народу», очільниця департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Олена Василько задекларувала річну зарплату трошки більше як 87 тис. грн на попередній роботі, натомість їздить на позашляховику Range Rover Evoque 2014 року випуску. А депутат Юрій Фольварочний від УГП у 2019 році був безробіним і не вказав жодних доходів та грошових активів за цей рік.