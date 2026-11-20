Orlen назвала Україну одним із найприбутковіших закордонних ринків

Польський енергетичний концерн Orlen назвав Україну третім за обсягом виторгу закордонним ринком. Компанія продає сюди газ і пальне з прибутком, а обсяги продажів зростають. Про це повідомила Orlen для Business Insider Polska.

«Ми заробляємо в Україні. Кожен кубометр газу та кожен літр пального продаємо там із прибутком. І продаємо дедалі більше. Україна вже є третім закордонним ринком групи Orlen за обсягом виторгу», – повідомили у пресслужбі компанії.

Згідно з фінансовим звітом компанії, за перші дев’ять місяців 2026 року виторг Orlen в Україні зріс на 76% порівняно з аналогічним періодом торік – до близько 1,8 млрд доларів.

У третьому кварталі 2026 року виторг групи Orlen перевищив 19,8 млрд доларів. Майже 30% з цієї суми припало на закордонні ринки. Показник EBITDA LIFO (показник прибутковості основної діяльності компанії до сплати податків, відсотків за кредитами та вирахування амортизації) за цей період становив 3,7 млрд доларів. За дев’ять місяців 2026 року EBITDA LIFO концерну сягнула 10,6 млрд доларів, а капітальні інвестиції становили рекордних 5,6 млрд доларів.

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Нещодавно, 18 листопада, група «Нафтогаз» і польська компанія Orlen уклали контракт на постачання в Україну трьох партій скрапленого природного газу зі США. Газ має надійти в першому кварталі 2027 року, коли споживання традиційно найвище. Новий контракт уклали в межах домовленостей, досягнутих на Саміті Карпатської вісімки у вересні 2026 року. Тоді «Нафтогаз» і Orlen підписали меморандум про постачання трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року.

Компанії співпрацюють із 2025 року. За цей час «Нафтогаз» і Orlen уклали п’ять контрактів на постачання понад 600 млн м3 природного газу, отриманого шляхом регазифікації американського LNG, який польська компанія імпортувала через термінали у Свіноуйсьце та Клайпеді (Литва).