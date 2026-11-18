Обсяги партій і вартість контракту сторони не розкривають

Група «Нафтогаз» і польська компанія Orlen уклали контракт на постачання в Україну трьох партій скрапленого природного газу зі США. Газ має надійти в першому кварталі 2027 року, коли споживання традиційно найвище. Про це повідомила пресслужба компанії 18 листопада.

Газ регазифіковуватимуть на LNG-терміналі у польському Свіноуйсьце, після чого він надходитиме в Україну через польську газотранспортну систему. Обсяги партій і вартість контракту сторони не розкривають.

«Наше стратегічне партнерство з Orlen зміцнює енергетичну безпеку України. В умовах постійних російських атак поряд із захистом і відновленням об’єктів працюємо над тим, щоб мати надійні джерела та маршрути постачання газу», – зазначив виконувач обов’язків голови правління групи «Нафтогаз» Сергій Федоренко.

Віцепрезидент правління Orlen Роберт Сощинський наголосив, що польська компанія має необхідні ресурси для підтримки України в диверсифікації імпорту газу.

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«Завдяки розвитку наших компетенцій у сфері торгівлі газом, власному флоту суден для транспортування LNG і доступу до потужностей для регазифікації ми можемо ефективно підтримувати Україну в диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу», – заявив він.

Новий контракт уклали в межах домовленостей, досягнутих на Саміті Карпатської вісімки у вересні 2026 року. Тоді «Нафтогаз» і Orlen підписали меморандум про постачання трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року.

Компанії співпрацюють із 2025 року. За цей час «Нафтогаз» і Orlen уклали п’ять контрактів на постачання понад 600 млн м3 природного газу, отриманого шляхом регазифікації американського LNG, який польська компанія імпортувала через термінали у Свіноуйсьце та Клайпеді (Литва).