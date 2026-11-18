АРМА не зможе передати «Моршинську» та «Миргородську» в управління «Пріорітас»

Київський окружний адміністративний суд заборонив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписувати договір про передачу корпоративних прав групи IDS Ukraine, якій належать виробники мінеральних вод «Моршинська», «Миргородська» та «Аляска», в управління юридичній фірмі «Пріорітас». Рішення ухвалили напередодні чергового засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у справі про стягнення активів компанії на користь держави, інформує ресурс Nadra.info.

Чому суд заблокував передачу IDS Ukraine в управління?

Київський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання кіпрської холдингової компанії International Distribution Systems Limited (IDS) про забезпечення позову. Відповідно до ухвали, АРМА заборонили підписувати договір про передачу корпоративних прав групи IDS Ukraine в управління. Таким чином, агентство не зможе завершити процедуру передачі активів юридичній фірмі «Пріорітас», яку раніше обрало управителем.

Судовий спір щодо управління корпоративними правами IDS Ukraine відбувається паралельно з розглядом у ВАКС позову Міністерства юстиції про стягнення підсанкційних активів групи компаній у дохід держави. Наступне засідання у цій справі призначене на 23 листопада 2026 року.

Якщо ВАКС вирішить передати активи IDS Ukraine державі, вони перейдуть під управління Фонду держмайна. Тоді передавати їх в управління через АРМА вже не буде потреби.

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У чому полягає судовий спір?

Позов, у межах якого Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, розглядають із травня 2026 року. Кіпрська компанія IDS оскаржує повноваження АРМА управляти арештованими корпоративними правами українських виробників мінеральної води. Позивач стверджує, що після набрання чинності новим законом «Про АРМА» агентство не має підстав управляти активами, щодо яких суд встановив лише заборону відчуження, але не заборонив користуватися ними та розпоряджатися.

IDS Ukraine – один із найбільших виробників мінеральної води в Україні. До групи належать бренди «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф». Її активи підконтрольні підсанкційному росіянину Михайлу Фрідману. За даними YouControl, у 2025 році консолідований виторг групи зріс приблизно на 7% — до 7,4 млрд грн проти 6,9 млрд грн у 2024 році.

Більше про пошук управителля активами

АРМА обрало управителя корпоративних прав IDS Ukraine за результатами повторного конкурсу. Аукціон відбувся 7 вересня 2026 року, у ньому взяли участь п’ять компаній. Початкова ставка винагороди управителя становила 40% від доходу, однак учасники запропонували значно нижчі відсотки. Спочатку переможцем стало КУА «Укркапітал», яке запропонувало винагороду 0,01%. Однак 14 вересня конкурсна комісія АРМА відхилила його пропозицію через недостатнє обґрунтування аномально низької ціни та відсутність належних розрахунків витрат на управління активами. Після цього агентство перейшло до розгляду наступної пропозиції. 23 вересня переможцем конкурсу стало ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас» із пропозицією винагороди 0,9% від доходу.