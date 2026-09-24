Що відомо про нового управителя виробника «Моршинської»

ТОВ «Юридичне бюро “Пріорітас”», яке АРМА визначило переможцем конкурсу на управління активами виробника «Моршинської» та «Миргородської», має статутний капітал 1000 грн. За даними YouControl, станом на кінець 2023 року в компанії був один найманий працівник. За даними реєстру, «Пріорітас» у листопаді 2013 року заснувала Жанна Єфремова, яка й нині очолює компанію.

Водночас Жанна Єфремова уточнила для «Економічної правди», що для участі в аукціоні компанія сформувала та внесла додатковий капітал в розмірі 7,5 млн грн.

«Пріорітас» також пов’язаний із виробником туристичного спорядження «Терра Інкогніта Груп»: за даними відкритих реєстрів, юридичне бюро входить до складу засновників цієї компанії.

Представник компанії Сергій Герман, який повідомив про своє долучення до команди «Пріорітасу», раніше очолював Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка». За його словами, він має понад 14 років управлінського досвіду у виробництві води та напоїв. У команді майбутнього управителя Герман відповідатиме за бізнесову стратегію, розвиток продукції та пропозиції щодо модернізації виробництва.

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Він також заявив, що після завершення необхідних процедур і укладення договору «Пріорітас» планує провести аудит групи IDS Ukraine. За його словами, на основі результатів аудиту компанія підготує стратегію управління активами.

Водночас адвокат Андрій Потьомкін раніше у колонці для «Економічної правди» зазначав, що документи, якими «Пріорітас» підтверджував необхідний для конкурсу трирічний досвід управління великими промисловими комплексами сумнівні. За його словами, серед поданих компанією документів був договір оренди принтера, столу та двох ноутбуків, а в інших угодах бюро виступало орендарем офісу. Адвокат вважає, що такі договори не підтверджують потрібного досвіду.

Потьомкін також звернув увагу на розбіжності в датах: за його твердженням, угода 2022 року посилається на акти 2027 року, а договір від грудня 2024-го – на документ від січня 2025 року. Він назвав це ознаками можливого підроблення.

Окремо адвокат ставив під сумнів фінансові можливості компанії. За наведеними ним даними Опендатабот, чистий прибуток «Пріорітасу» за 2025 рік становив 8400 грн. Адвокат припустив, що компанії буде складно отримати банківську гарантію на 101,1 млн грн, передбачену умовами конкурсу.

Як свідчить протокол від 23 вересня, «Пріорітас» запропонував отримувати за управління активами 0,9% від їхнього доходу. Це була друга найнижча ставка серед п’яти учасників. Найменшу – 0,01% –запропонувала КУА «Укркапітал», однак її заявку відхилили через ненадання обґрунтування аномально низької ціни.

Група IDS Ukraine виробляє воду під брендами «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф». Її консолідований виторг у 2025 році становив 7,4 млрд грн.

У 2022 році суд арештував корпоративні права низки компаній IDS Ukraine та передав їх АРМА. Йдеться, зокрема, про частки, пов’язані з російським бізнесменом Михайлом Фрідманом і його партнерами Германом Ханом та Олексієм Кузьмічовим.

Серед переданих АРМА активів – понад 2 млн акцій Миргородського заводу мінеральних вод, 100% статутного капіталу компанії «Потужність», пов’язаної з Моршинським заводом мінеральних вод «Оскар», а також частки в інших компаніях групи.

Водночас не всі активи IDS Ukraine пов’язані з цими бізнесменами. Іншими співвласниками групи є родина її засновника Бадрі Патаркацишвілі, уряд Грузії та міноритарні акціонери. Родина Патаркацишвілі виступає проти передачі арештованих корпоративних прав управителю, обраному АРМА, і оскаржує це в суді.