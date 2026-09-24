Україна виконала 84 з 95 умов, передбаченим планом ЄС

Рада Європейського Союзу схвалила виплату траншу в майже 3 млрд євро для України в межах Ukraine Facility за виконані умови щодо реформ. Крім того, Рада ЄС погодила додатковий внесок Норвегії на близько 92 млн євро, повідомили у пресслужбі Ради у четвер, 24 вересня.

Транш стане восьмим в межах програми Ukraine Facility. Зазначається, що майже 800 млн євро з цієї суми вперше нададуть з позики в 90 млрд євро на підтримку України.

«Затверджений сьогодні платіж відображає успішне виконання Україною десяти цільових кроків. На сьогодні Україна виконала 84 з 95 цільових кроків, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від на той час намічених кроків», – повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Фінансування в межах механізму призначене для зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації України, а також забезпечення функціонування її держуправління. Крім того, гроші спрямовані на підтримку зусиль України щодо реформ.

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Крім того, Рада ЄС включила до плану допомоги Україні внесок Норвегії в розмірі 1 млрд норвезьких крон (близько 92 млн євро). Зазначається, що Норвегія стала першою країною, яка не входить до Євросоюзу та здійснила внесок на підтримку України в межах Ukraine Facility.