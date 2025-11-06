Україна отримає доступ до Європейського оборонного фонду обсягом 7,3 млрд євро
Українські компанії та організації зможуть долучатись до європейських оборонних проєктів
Україна може приєднатися до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), бюджет якого становить 7,3 млрд євро. Попередньої угоди про це 5 листопада досягли Рада Європейського Союзу та Європейський парламент, повідомляється на сайті Європейської комісії.
Європейська комісія зазначила, що це є «важливим кроком вперед у співпраці між ЄС та Україною у сфері оборони та у зміцненні колективної безпеки та промислової стійкості Європи. Це також відкриває шлях для поступової інтеграції України до Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB)».
«Ця угода є частиною ширшого законодавчого пакета, спрямованого на стимулювання інвестицій у сферу оборони в межах бюджету ЄС, так званого “мініомнібусу”. Вона зробить програми ЄС більш гнучкими та краще узгодженими для підтримки оборонної технологічної та промислової бази Європи (EDTIB), інновацій та інфраструктури – від військової мобільності до технологій подвійного призначення», – ідеться в повідомленні.
Для остаточного приєднання України до EDF рішення ще мають затвердити Європарламент і Рада ЄС.