Рішення ще мають затвердити Європарламент і Рада ЄС

Україна може приєднатися до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), бюджет якого становить 7,3 млрд євро. Попередньої угоди про це 5 листопада досягли Рада Європейського Союзу та Європейський парламент, повідомляється на сайті Європейської комісії.

Європейська комісія зазначила, що це є «важливим кроком вперед у співпраці між ЄС та Україною у сфері оборони та у зміцненні колективної безпеки та промислової стійкості Європи. Це також відкриває шлях для поступової інтеграції України до Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB)».

«Ця угода є частиною ширшого законодавчого пакета, спрямованого на стимулювання інвестицій у сферу оборони в межах бюджету ЄС, так званого “мініомнібусу”. Вона зробить програми ЄС більш гнучкими та краще узгодженими для підтримки оборонної технологічної та промислової бази Європи (EDTIB), інновацій та інфраструктури – від військової мобільності до технологій подвійного призначення», – ідеться в повідомленні.

Для остаточного приєднання України до EDF рішення ще мають затвердити Європарламент і Рада ЄС.