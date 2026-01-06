Трускавець щороку втрачає понад 14 млн грн туристичного збору
Держаудитслужба виявила неефективне використання коштів і майна в курортній громаді
Західний офіс Держаудитслужби виявив, що впродовж минулих трьох років бюджет Трускавецької міськради недоотримував по 14 млн грн від туризму. Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.
Аудитори проаналізували інформацію з відкритих джерел та дані Трускавецької міської ради за останні три роки про офіційно зареєстровані заклади тимчасового розміщення громадян (готелів, мотелів, туристичних садиб тощо) і виявили, що не всі з них належним чином сплачують туристичний збір.
За інформацією Трускавецької міськради, на території громади працюють 83 санаторно-курортні заклади у власності юридичних осіб, що надають послуги з тимчасового проживання. Проте туристичний збір до міського бюджету сплачують лише 47 з них.
Окрім того, взагалі не сплачує туристичний збір велика кількість людей, які здають власні садиби, будинки чи квартири в Трускавці туристам як фізичні особи, адже вони не зареєстровані суб’єктами господарювання.
Третя проблема, через яку громада недоотримала гроші, полягає в тому, що часто готельєри та власники садиб при визначенні розміру збору беруть за основу розрахунку мінімальну кількість осіб, які у них проживали.
Важливо і те, що Трускавецька міська рада встановила одну з найнижчих ставок туристичного збору в регіоні – 0,2% від мінімальної зарплати. Для порівняння, в сусідніх Східниці і Дрогобичі ставка становить 0,3 та 0,5% відповідно.
«Аудитори дійшли висновку, що якби всі готелі, мотелі, туристичні садиби тощо при обчисленні розміру туристичного збору враховували бодай 50% заповнення упродовж туристичного сезону, то до бюджету громади щороку надходило б додатково майже 14 млн грн», – ідеться в повідомленні Західного офісу ДАСУ.
В ДАСУ також нагадують, що курортна галузь забезпечує половину надходжень до бюджету Трускавецької громади.