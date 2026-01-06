Трускавець - цілорічний бальнеологічний курорт державного значення

Західний офіс Держаудитслужби виявив, що впродовж минулих трьох років бюджет Трускавецької міськради недоотримував по 14 млн грн від туризму. Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

Аудитори проаналізували інформацію з відкритих джерел та дані Трускавецької міської ради за останні три роки про офіційно зареєстровані заклади тимчасового розміщення громадян (готелів, мотелів, туристичних садиб тощо) і виявили, що не всі з них належним чином сплачують туристичний збір.

За інформацією Трускавецької міськради, на території громади працюють 83 санаторно-курортні заклади у власності юридичних осіб, що надають послуги з тимчасового проживання. Проте туристичний збір до міського бюджету сплачують лише 47 з них.

Окрім того, взагалі не сплачує туристичний збір велика кількість людей, які здають власні садиби, будинки чи квартири в Трускавці туристам як фізичні особи, адже вони не зареєстровані суб’єктами господарювання.

Третя проблема, через яку громада недоотримала гроші, полягає в тому, що часто готельєри та власники садиб при визначенні розміру збору беруть за основу розрахунку мінімальну кількість осіб, які у них проживали.

Важливо і те, що Трускавецька міська рада встановила одну з найнижчих ставок туристичного збору в регіоні – 0,2% від мінімальної зарплати. Для порівняння, в сусідніх Східниці і Дрогобичі ставка становить 0,3 та 0,5% відповідно.

«Аудитори дійшли висновку, що якби всі готелі, мотелі, туристичні садиби тощо при обчисленні розміру туристичного збору враховували бодай 50% заповнення упродовж туристичного сезону, то до бюджету громади щороку надходило б додатково майже 14 млн грн», – ідеться в повідомленні Західного офісу ДАСУ.

В ДАСУ також нагадують, що курортна галузь забезпечує половину надходжень до бюджету Трускавецької громади.