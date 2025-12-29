Прогноз погоди тішить любителів активного зимового відпочинку, а сніг за вікном – це знак збирати друзів, рідних та планувати поїздку в гори. Лижі, сноуборди, тюбінг – ловіть можливість покататись, поки надворі є сніг.

ZAXID.NET зібрав кілька гірськолижних курортів Львівщини, які уже відкрили сезон чи оприлюднили ціни на 2025-2026 рік. Станом на 29 грудня уже можна кататись у комплексі «Плай» та Emily Resort, а «Буковиця» сніжить схили та оприлюднила актуальні ціни. Невдовзі сезон може стартувати також у комплексах «Захар Беркут» та «Звенів».

Перед поїздкою варто переглянути камери чи уточнити дані про сприятливість умов для катання, адже погода може бути мінливою.

Emily Resort

Найближчий до Львова відпочинковий комплекс, де можна покататись на лижах чи санчатах, – це Emily Resort у Винниках. Тут є три гірськолижні спуски різної складності довжиною 595, 528 та 475 метрів, є прокат спорядження, працюють інструктори, а також є снігові гармати. На території комплексу також є ковзанка та сноутюбінг із дитячою гіркою для катання.

Вартість разового підйому – 200 грн. Вартість скіпасу на гірськолижні спуски із 09:00 до 16:00 – 800 грн у будні та 900 грн у вихідні та святкові дні, якщо кататись ввечері (із 17:00 до 21:00), то вартість становитиме 500 та 600 грн відповідно. Абонемент повного дня становить 1200 грн у будні та 1300 грн у вихідні та святкові дні. У комплексі є можливість придбати абонемент на кілька днів чи на місяць.

Спуск у Emily Resort

У Emily Resort можна орендувати спорядження для дорослих та дітей. До прикладу, вартість дорослого комплекту становить 600 грн, а дитячого – 450 грн. Вартість послуг інструктора (лижі чи борд) стартує від 1000 грн за годину індивідуального заняття в будні. Ціни на сноутюбінг становлять: 3 спуски – 300 грн у будні та 400 грн у вихідні, 5 спусків – 400 та 500 грн відповідно, 7 спусків – 600 та 700 грн відповідно.

Ковзанка у Emily Resort

У відпочинковому комплексі також є ковзанка з прокатом ковзанів та можливістю скористатись послугами інструктора. 45 хвилин на ковзанці для дорослого з прокатом ковзанів вартуватиме 300 грн у будні та 400 грн у вихідні, без прокату ковзанів – 200 та 250 грн відповідно. Ціна за сеанс катання із прокатом ковзанів для дітей становить 250 грн у будні та 300 грн у вихідні, без прокату ковзанів – 150 та 200 грн відповідно.

Відстань від Львова: 4 км. Сайт, веб-камера.

Навігація: Google | Waze

Борислав («Буковиця»)

У Бориславі працює гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є схил середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м). Перед відвідуванням курорту варто уточнити погодні умови, оскільки на лижах тут можна кататись лише за сніжної погоди.

Вартість: один підйом на крісельному підйомнику вартує 300 грн та 350 грн у високий сезон, на бугельному – 120 грн та 150 грн, Multilift – 80 та 100 грн відповідно. Вартість абонементу на дві години становить 500 грн та 600 грн у високий сезон, на півдня – 650 грн та 750 грн відповідно, а на повний день – 900 грн та 1000 грн відповідно.

Гірськолижний комплекс «Буковиця»

На курорті можна орендувати спорядження. Комплект, до прикладу, вартує приблизно 400 грн. Окремо також можна придбати палки, лижі чи борд, черевики та шолом.

Якщо ви не вмієте кататись, то на курорті є лижна школа. Одна година індивідуального навчання вартує приблизно 1000 грн, дві години від 1800 грн до 2000 грн, кожна наступна година 700 грн або 800 грн, залежно від сезону. Якщо навчатись у групі, то ціна буде дешевшою. Усі охочі також можуть покататись на тюбах: абонемент на цілий день вартує 650 грн, разовий спуск – 150 грн, а одна година – 300 грн.

Відстань від Львова: 98 км. Сайт, веб-камера.

Навігація: Google | Waze

Славсько

Щороку до смт Славсько приїздять тисячі туристів, щоб покататись на лижах, сноубордах та тюбах, адже тут є траси як для початківців, так і для впевнених лижників. На горах Тростян, Погар, Менчіл, Кремінь та Ільз обладнано 22 км лижних спусків від навчального і до слаломного рівнів складності. Інформації про старт сезону 2025-2026 ще не було.

Гора Тростян у Славському

На горі Тростян (1232 м) розташована гірськолижна база «Динамо». Вона обладнана 11 трасами довжиною 1500-2000 м з трьома бугельними підйомниками довжиною від 570 до 1300 м та одним крісельним підйомником довжиною 2750 м. На горі Погар (857 м) є один спуск з крісельним підйомником.

Також спуски є на горах Кремінь, Менчул, Ільз. Вартість підйомів наразі невідома, торік становила близько 20 грн за підйом (бугель). У селищі також працює багато пунктів прокату гірськолижного спорядження.

Вартість: актуальні ціни на абонементи варто уточнювати на місцях. Минулого сезону ціни на денні абонементи становили приблизно від 600 до 900 грн.

Відстань від Львова: 138 км.

Навігація: Google | Waze

«Плай»

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Сколівщині та має кілька трас різних рівнів складності.

Гірськолижний комплекс «Плай»

Вартість (високий сезон до 18 січня 2026 року): один підйом на бугелі коштує 200 грн, на крісельному витязі один підйом коштує 400 грн. Ранкове катання 1050 грн, обіднє – 1200 грн, вечірнє – 800 грн. Тут також продають абонементи на один та декілька днів. Вартість денного абонемента становить 1400 грн або 1600 грн, абонемент на два дні коштує 3200 грн, абонемент на три дні – 4500 грн.

Ви можете взяти в оренду спорядження (лижі та сноуборди), ціни за комплект становлять близько 500 грн. Клієнтам також доступний лижний сервіс.

На курорті є лижна школа, де можна взяти індивідуальні заняття (година – від 1300 грн до 1450 грн) та групові заняття (від 950 грн за дві години). У вартість навчання з інструктором включений скіпас.

Відстань від Львова: 139 км. Сайт, веб-камера.

Навігація: Google | Waze

***

Невдовзі сезон може стартувати у комплексах «Захар Беркут» та «Звенів», але там ще чекають поки випаде необхідна для катання кількість снігу. Актуальну інформацію про ціни у цих та інших комплексах ми доповнюватимемо, коли вони розпочнуть сезон катання.