На полонині Боржава в селі Пилипець вже не перший рік готуються до будівництва нового гірськолижного комплексу

Закарпатська ОВА погодила ТзОВ «Гондола» проєкти землеустрою на 24,5 га лісів біля Боржави та передала компанії цю землю в платне користування на 49 років. За документами, на цих ділянках планують збудувати гірськолижний курорт, до якого причетний депутат Закарпатської обласної ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Владислав Каськів.

Як вказано в розпорядженні Мирослава Білецького від 24 червня, Закарпатська ОВА за погодженням ДП Ліси України передала ТзОВ «Гондола» у платне користування на 49 років 72 ділянки на території Пилипецької сільради Хустського району. За цю землю підприємці мають сплачувати 12% від нормативно-грошової оцінки землі на рік.

У документах, які оприлюднила Українська природоохоронна група, вказано, що наприкінці травня ТзОВ «Гондола» звернулося до Закарпатської ОВА за встановленням платного земельного сервітуту 24,9 га для створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного екокластеру «Боржава». Однак ОВА погодила технічну документацію на землю лише на 24,5 га, оскільки ще 0,4 га перебувають у підпорядкуванні Хустської РВА.

У клопотанні компанії вказано, що майбутній гірськолижний курорт буде придатний для проведення змагань міжнародного олімпійського рівня. Проєкт передбачає будівництво другого в Україні шестимісного гойдального витягу, пристосованого для людей з інвалідністю.

У пресрелізі Української природоохоронної групи вказано, що йдеться про ділянки між селами Пилипець і Подобовець, у підніжжі полонини Боржава. За словами аналітика, Петра Тєстова, йдеться не про звичайне право проїзду через чужу ділянку, для чого зазвичай і встановлюються сервітути, очевидно, йдеться про створення великого курорту на полонині Боржава.

«По-перше, на схилах Боржави вже незаконно змінили межі заказника “Темнатик”. По-друге, нещодавно Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про продаж на торгах земельних ділянок, частина з яких розташована безпосередньо на самій полонині», – розповів Петро Тєстов.

Нагадаємо, що в курортному селі Пилипець вже не перший рік готуються до будівництва нового гірськолижного комплексу. Жителі громади розповіли «Громадському», що до будівництва причетний депутат Закарпатської обласної ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Владислав Каськів, який змушує селян поступатися землею.

У межах кримінального провадження, пов’язаного з незаконною приватизацією колишнім головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславом Каськівим курортних земель, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) безуспішно намагається продати 494 земельні ділянки під створення гірськолижного курорту на Боржаві. Після кількох невдалих спроб вартість лотів знизили на чверть. Зараз Владислав Каськів – депутат Закарпатської обласної ради від партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя».

Фактичним власником цієї землі на Боржаві числиться австрієць Гернот Ляйтнер. Він тісно співпрацює з Росією, зокрема, допомагав у підготовці до проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі. Австрійська фірма Гернота Ляйтнера за часів експрезидента Віктора Януковича також була залучена до підготовки України до Олімпіади-2022. Проект зупинили, а заволодіння землями і виведення грошей в офшори з українського бюджету переросло у кримінальне провадження.

У зверненні ТзОВ «Гондола» до ОВА вказано, що фірма є учасником групи компаній «Карпатiан Маунтаiн Резортс-Боржава», власником якої є Гернот Ляйтнер. За даними аналітичної системи юконтрол, ТзОВ «Гондола» зареєстровне у 2020 році і належить Ровшану Ібрагіму Огли Гусейнову. Директором компанії вказаний Микола Балинський. Ровшан Гусейнов – батько Ренати Гусейнової. Вона була помічницею Владислава Каськіва в парламенті, коли він був народним депутатом, а зараз – його цивільна дружина, з якою депутат має спільного сина. У декларації про доходи за 2024 рік Владислав Каськів вказав нерухомість Равшана Гусейнова, якою він користується.