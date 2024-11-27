Вперше про будівництво курорту «Боржава» заговорили у 2020 році

У курортному селі Пилипець Хустського району готуються до зведення нового гірськолижного комплексу. Жителі громади розповіли «Громадському», що до будівництва причетний депутат Закарпатської обласної ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Владислав Каськів, який змушує селян поступатися землею.

За словами розслідувачів, у березні 2022 року Владислав Каськів намагався домовитись із місцевим підприємцем Іваном Боричком, аби той віддав йому свій готель «Берлога», який заважатиме під час будівництва майбутнього курорту. Отримавши відмову, до процесу залучили архітектора Валерія Безноська, який переробив генеральний план села Пилипець в такий спосіб, щоб шматок ділянки, на якій розташований готель Івана Боричка, наклався на ділянки товариств з орбіти Каськіва — «Боржава СКі» та «Скай ленд».

Після цього проєктант виїхав за кордон, а згадані компанії подали позов на підприємця з вимогою зобов’язати його знести «Берлогу». Проти Івана Боричка відкрили кримінальне провадження та арештували земельну ділянку.

«Цю схему мені озвучив сам Владислав, мовляв, якщо я цього не зроблю, її вилучить сільська рада, потім йому чи надасть, чи продасть. Поки що так, все так відбувається, як він мені озвучував», — розповів Іван Боричок.

Про вимогу поступитися землею, на якій вже стоїть будинок, розповіла і жителька сусіднього села Подобовець Надія Гладьо. Після ігнорування погроз, невідомі порізали підведені до будинку жінки електрокабелі, а проти її чоловіка відкрили кримінальне провадження за незаконне привласнення землі.

Як виявилося, поруч із ділянкою Надії Гладьо на кадастровій мапі є ще одна — на 25 соток, яка належить ТОВ «Боржава-Замкова Гора» Ровшан Гусейнова. Останній є батьком цивільної дружини Владислава Каськіва і володіє ще 97-ма земельними ділянками у Хустському районі, більшість із яких – у Пилипці.

Владислав Каськів відмовився коментувати ситуацію, а очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який їздив з депутатом Закарпатської облради у Пилипець на початку жовтня 2024 року, відповів, що займається залученням інвестицій для реалізації проєкту гірськолижного курорту «Боржава».

Нагадаємо, про Карпати як місце для проведення Олімпійських ігор у 2020 говорив президент Володимир Зеленський. Для цього в ОП провели переговори з австрійцем Гернотом Ляйтнером, пов’язаного бізнесом з колишньою депутаткою від ОПЗЖ Юлією Льовочкіною. Останній презентував проєкт створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера «Боржава» на території Пилипецької громади.