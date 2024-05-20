Імовірно, ідеться про землі на найдовшій в Закарпатті полонині Боржава, що час до часу намагаються забудувати під виглядом розвитку регіону

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) продасть на електронних торгах 494 земельні ділянки на Закарпатті, що арештовані Вищим антикорупційним судом в межах кримінального провадження. Про це повідомила голова Агентства Олена Дума.

«Встановлено, що ці земельні ділянки за своїми характеристиками в подальшому зможуть використовуватися для організації гірськолижних курортів та розвитку туризму в Україні», – ідеться в повідомленні.

Гроші від продажу арештованих активів надійдуть в державний бюджет.

Про яку землю йдеться?

За даними сайту Закарпаття.Онлайн, ідеться про землі на полонині Боржава. Ці землі за кримінальною схемою коштом бюджету приватизував колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. Зараз він – депутат Закарпатської обласної ради від партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя». Саме в межах цього кримінального провадження землі арештували.

Фактичним власником землі Боржави числиться австрієць Гернот Ляйтнер – власник фірми, що спеціалізується на проектуванні інфраструктурних і спортивно-розважальних об’єктів та консультуванні, з офісами у Зальцбургу, Пекіні, Санкт-Петербурзі й Алмати.

Гернот Ляйтнер тісно співпрацює з Росією, зокрема, допомагав країні-агресору в підготовці до проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі. Також він співпрацює з приватними і державними російськими підприємствами, наприклад, з «Російською залізницею». Саме в Росії австрієць заробляє левову частку своїх грошей, ішлося в розслідуванні проекту «Схеми», опублікованому у 2021 році.

Австрійська фірма Гернота Ляйтнера за часів екс-президента Віктора Януковича також була залучена до підготовки України до Олімпіади-2022. Проект зупинили, а заволодіння землями і виведення грошей в офшори з українського бюджету переросло у кримінальне провадження.

Про Карпати як місце для проведення Олімпійських ігор у 2020 заговорив і президент Володимир Зеленський. Ідею підтримав і почав переговори щодо її реалізації глава Офісу президента Андрій Єрмак. І тут знову з’явився австрієць Гернот Ляйтнер, юридичний власник землі на полонині Боржава, співпрацю з яким підтримав Андрій Єрмак. Додамо, що «Схеми» писали, що Офіс президента замовляв перевірку застережень щодо будівництва комплексу на «Боржаві», але її результати так і не оприлюднили.

«Схеми» з’ясували, що Гернот Ляйтнер досі пов’язаний з Владиславом Каськівим і його родиною. Так, частина арештованих земель «Боржави» належить словацькій фірмі Олександра Каськіва, брата Владислава Каськіва, а бенефіціаром цієї фірми є австрієць Гернот Ляйтнер.

Також у розслідуванні ідеться про те, що до проекту всесезонного спортивно-туристичного кластеру на Боржаві причетна родина Сергія і Юлії Льовочкіних, представників ОПЗЖ.

Додамо до теми полонини Боржава, що, як інформував ZAXID.NET, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 24 квітня визнав незаконним будівництво вітряків на «смарагдовій» полонині Боржави.