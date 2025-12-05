Валері Урбен назвала нереалістичним план ЄС щодо вилучення російських активів на користь України

Гендиректорка брюссельського клірингового дому Euroclear Валері Урбен відкинула можливість вилучення російських заморожених активів на користь України. Вона назвала план Європейської Комісії «нереалістичним» й заявила про готовність оскаржувати рішення про вилучення російських активів у суді. Про це Валері Урбен розповіла в інтерв’ю для бельгійського телеканалу RTBF.

За словами Валері Урбен, міжнародне право дозволяє заморозити російські активи за кордоном, однак не дозволяє їх вилучити. План Євросоюзу щодо використання російських активів для надання Україні позики на відновлення, Урбен назвала нереалістичним.

Глава депозитарію, де зберігаються близько 185 млрд євро заморожених російських активів, стверджує, що гроші колись доведеться повернути Росії. Крім того, за словами Урбен, вилучення вказаних активів призведе до банкрутства Бельгії, а також санкцій з боку Росії.

«Це становить від 10 до 15% ВВП Бельгії. Існує ризик банкрутства Euroclear, але крім цього, існує також реальний ризик репресій з боку Росії. Якщо Росія розглядатиме цей кредит на відновлення Україні як конфіскацію своїх активів, вона не буде стояти склавши руки», – заявила Валері Урбен.

Також глава депозитарію зауважила, що установа дозволила використати прибутки від заморожених активів на користь України.

«Але завжди забувається, що ці відсотки, які зараз становлять приблизно 5 млрд євро за останні два роки, насправді є доходом, що належить Euroclear. Рада директорів справді вирішила, що Euroclear не повинен отримувати прибуток від цієї трагічної ситуації», – наголосила Валері Урбен.

Валері Урбен запевнила, що Euroclear «завжди були віддані участі в мирних зусиллях, пов'язаних з Україною». Однак наголосила, що у разі ухвалення Євросоюзом рішення про вилучення російських активів, вона готова «захищати Euroclear» у суді.

Додамо, що на початку російського повномасштабного вторгнення Європа та США заморозили російські активи, що зберігають за межами Росії. Це є одним із видов санкційного тиску на країну-агресорку. Йдеться про понад 250 млрд євро резервів Центрального банку Росії, а також активів російських фізичних і юридичних осіб за кордоном. Значна частина цих грошей (185 млрд євро) зберігається в Euroclear – міжнародній компанії з представництвом у Бельгії, яка надає фінансові послуги, зокрема кліринг та розрахунки за угодами з цінними паперами, а також їхнього зберігання.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що не вірить у поразку Росії у війні проти України. Такі твердження він назвав «байками та ілюзіями» й наголосив, що заморожені російські активи доведеться повернути Росії. Крім того, бельгійський прем’єр назвав поразку Росії у війні «небажаною».