Проти виділення кредиту Україні виступила Бельгія, яка володіє депозитарієм Euroclear, де зберігають російські активи

Сполучені Штати Америки закликали країни ЄС відмовитися від використання російських заморожених активів на користь України. Країна вважає, що ці гроші можна використати для забезпечення мирної угоди з Росією, повідомило 5 грудня Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Співрозмовники агентства повідомили, що США лобіювали кілька європейських країн заблокувати плани ЄС щодо виділення кредиту Україні на 90 млрд євро. Забезпечити кредит планували коштом заморожених російських активів.

За даними видання, американські чиновники аргументували, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Україною та Росією, а тому ЄС не повинен використовувати їх упродовж війни.

Додамо, у плані мирного врегулювання війни на 28 пунктів від американської адміністрації була пропозиція, що заморожені російські кошти будуть використані наступним чином:

100 млрд доларів інвестують в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну, і від США отримають 50% прибутку від них;

Європа додасть 100 млрд доларів для збільшення обсягу інвестицій для відновлення України;

решту заморожених російських активів інвестують в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізуватиме спільний проєкт в конкретних сферах.

Європейські лідери наполягають, що питання використання заморожених російських активів має вирішувати європейська сторона. Водночас не всі країни Європи підтримали надання кредиту Україні – зокрема, проти виступила Бельгія.

Зазначимо, саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів Росії в Європі як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються. Брюссель вважає, що буде відповідальним за будь-які фінансові та юридичні претензії, які може подати Росія після передачі заморожених активів Україні. Тому Бельгія наполягає, щоби всі країни ЄС гарантували цю позику.