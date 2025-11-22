Угорщина розширює АЕС «Пакш» двома реакторами російського виробництва

Адміністрація США зробила для Угорщини виняток із фінансових санкцій проти Росії, щоб країна добудувала АЕС «Пакш II». Реалізацію проєкту здійснює «Росатом». Про це у п’ятницю, 21 листопада, повідомило агентство Reuters.

«США у пʼятницю видали загальну ліцензію, повʼязану із Росією, дозволивши певні фінансові транзакції із проєктом атомної станції “Пакш II” в Угорщині», – зазначають у повідомленні.

Зокрема, мова йде про транзакції за участю кількох російських банків, включно з Центробанком Росії, які зазвичай підпадають під санкційні обмеження. Ліцензію було схвалено після укладення нової угоди між США та Угорщиною в галузі ядерної енергетики. Згідно з документом, Будапешт планує закуповувати американське ядерне паливо, а також технології зберігання відпрацьованого палива в рамках проєкту «Пакш II».

АЕС «Пакш» була побудована в минулому столітті за радянським проєктом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками. Тому Угорщина розширює АЕС двома реакторами російського виробництва.

Нагадаємо, на початку листопада США звільнили Будапешт від санкцій за використання російської нафти й газу. Держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Угорщині було надано тимчасове звільнення на один рік, але Орбан вважає, що воно діятиме доки Дональд Трамп є президентом США.