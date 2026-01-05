Підлітки пошкодили болард у центрі міста на в'їзд в пішохідну зону

У ніч на понеділок, 5 січня, у центрі Львова група підлітків пошкодила болард та обладнання на в’їзді в пішохідну зону. Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Як йдеться у повідомленні, близько 00:38 група підлітків пошкодила болард на в’їзді в пішохідну зону з боку вулиці Павми Беринди. На відео видно, як підлітки застрибують на болард та знімають це все на відео. Окрім боларда, пошкоджено також камеру відеоспостерження.

Відео Андрій Москалено

«Коли є зайва енергія, її завжди можна скерувати на добрі справи, а не на руйнування», – зазначив Андрій Москаленко.

Фахівці відновили пошкоджений болард та працюють над відновленням камери відеоспостереження. Місто також звернулося до правоохоронців для встановлення усіх причетних до інциденту. Наразі спеціалісти оцінюють суму збитків.

«Наша Муніципальна варта оперативно прибула на місце, однак молоді люди встигли втекли з місця події. Відтак працівники Муніципальної варти викликали поліцію і передали їм всю інформацію і відео, де видно порушників», – розповіли у міській раді.