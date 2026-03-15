Рада суддів України наголосила на необхідності посилення захисту персональних даних суддів

Рада суддів України заявила про напад на суддю Індустріального районного суду Дніпра. Жінка отримала важку травму голови та нині перебуває в лікарні. Про це повідомили в пресслужбі РСУ та джерела «Української правди».

За наявною інформацією, 13 березня близько 17:00 троє чоловіків у балаклавах, які приїхали на авто без номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку. Нападники вдарили її по голові, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити в машину. Під час інциденту постраждав і чоловік судді, який завадив викраденню дружини.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви нападу та проводять необхідні слідчі дії.

Голова Ради суддів України Віталій Саліхов заявив, що може бути перший настільки зухвалий і жорстокий напад на суддю з початку повномасштабної війни.

РСУ звернулася до керівництва Національної поліції та Генерального прокурора з проханням взяти розслідування цього інциденту під особистий контроль і забезпечити всебічний та належний розгляд справи.

Рада суддів України ініціюватиме обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей, перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах, а також запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів.