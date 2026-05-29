Компанія «МІЛК+» поставила в армію 2,7 тонни масла вартістю 1 млн грн

Івано-Франківський міський суд визнав директора колишньої франківської фірми «МІЛК+» Івана Івасишина винним у шахрайстві та службовому підробленні і призначив йому 1 рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 травня, у 2024-2025 роках компанія «МІЛК+» поставила контрагентам Міноборони – Буському консервному заводу, а також компаніям «Торговий Дім Горянка ІФ», «Охтирка м’ясопродукт» і «Лактрейд Плюс» понад 2,7 тонни солодковершкового масла 73%, яке за масовою часткою жиру не відповідало інформації на етикетках та містило немолочні жири.

Слідство встановило, що обвинувачений підробив документи на товар, загальною вартістю понад 1 млн грн.

Під час судового засідання Іван Івасишин уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував, що обвинувачений має інвалідність ІІ групи, позитивно характеризується за місцем проживання та вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав директора «МІЛК+» винним у шахрайстві та службовому підробленні і призначив йому 4 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, засновником «МІЛК+» був підприємець з Івано-Франківська Андрій Хлібкевич, а Іван Івасишин працював директором компанії з 2023 року. У 2025 році фірма змінила назву на «Кейтербокс» і перереєструвалася спочатку в Одесу, а за кілька днів – у Львів.

Наразі ТОВ «Кейтербокс» належить франківському бізнесмену іракського походження Алі Чінар Хассан Алі та займається наданням послуг мобільного харчування.