Михайло Федоров провів закриту зустріч з народними депутатами

Міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч з народними депутатами та розповів деталі нової армійської реформи. Джерела у Верховній Раді розповіли медіа, зокрема «РБК-Україна», про що йшлося.

Зазначають, що мова йшла про оновлення грошового забезпечення, нові умови контрактів, визначення термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які перебувають у лавах ЗСУ з 2022 року.

Як повідомили співрозмовники, нинішній пакет пропозицій не стосується мобілізації чи роботи ТЦК та СП. Окремі зміни щодо цих напрямків Міністерство оборони планує презентувати парламенту вже у середині червня.

Один з парламентарів також зауважив, що презентації раніше заявленої реформи ТЦК не було.

«Була розмова, що реформа ТЦК повинна йти паралельно зі зміною умов мобілізації, щоб не розвалився фронт. Вцілому я підтримую цю концепцію, але побачимо, що зайде в змінах до законів у Раду», – розповів співрозмовник.

Серед основних ініціатив, які планують запровадити найближчим часом – підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців із 20 до 30 тис. грн. Крім того, для бійців, які виконують завдання безпосередньо на передовій, пропонують запровадити додаткові виплати, завдяки яким загальна сума може сягати 400 тис. грн. За словами одного з джерел, доплати планують нараховувати за кожен день виконання бойових завдань залежно від їхньої складності. Орієнтовно йдеться про 20–40 тис. грн додатково за день.

Також у Міноборони розглядають збільшення виплат для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача.

Окремо відомство працює над новою системою контрактів, яка буде доступною не лише для новобранців, а й для вже мобілізованих військових та тих, хто вступив до війська через рекрутинг. Передбачається, що контракти матимуть чітко визначені строки служби. За попередніми даними, для окремих категорій військових термін служби може становити до двох років, після чого передбачатиметься період відпочинку. Для військових, які зазнали поранень, строки служби планують скоротити.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 травня, повідомив про старт масштабної реформи української армії, яка передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби та поетапну демобілізацію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше уточнив, що українська армія має можливість організувати систему ротацій військовослужбовців кожні два місяці.