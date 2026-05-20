Олександр Сирський пояснив, як у ЗСУ планують проводити ротації військових
ЗСУ зможуть проводити ротації військових раз на два місяці
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія має можливість організувати систему ротацій військовослужбовців кожні два місяці. Про це він розповів в інтерв’ю «Мілітарному», яке було опубліковане у вівторок, 19 травня.
За словами Сирського, військове командування вже проаналізувало кількість особового складу, який безпосередньо перебуває на позиціях у бригадах, а також сили, що знаходяться у районах проведення бойових операцій.
«У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації», – наголосив головнокомандувач.
Йдеться про формування системи, яка дозволить регулярно змінювати військових на передовій та забезпечити належну підготовку підрозділів перед відправленням на позиції. Процес ротацій планують контролювати щомісяця, для цього у ЗСУ вже визначили конкретний термін перевірки.
«Мною визначений термін – 15 число кожного місяця, щоб ми проводили контроль проведення ротації», – заявив Сирський.
Наразі спеціальні робочі групи перевіряють, як у бригадах ведеться облік військових, які перебувають на передовій, а також як фіксується тривалість їхнього безперервного перебування на позиціях. За словами головнокомандувача, окрему увагу приділятимуть підготовці бійців, які мають замінити військовослужбовців під час ротацій, а також створенню ефективної системи контролю.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 травня, повідомляв про старт масштабної реформи української армії, яка передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби та поетапну демобілізацію.
Також стало відомо, що мінімальне грошове забезпечення для всіх бійців – мобілізованих чи контрактників – зросте до 30 тис. грн на місяць.