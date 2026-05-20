Сирський визначив конкретний термін перевірки ротацій військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія має можливість організувати систему ротацій військовослужбовців кожні два місяці. Про це він розповів в інтерв’ю «Мілітарному», яке було опубліковане у вівторок, 19 травня.

За словами Сирського, військове командування вже проаналізувало кількість особового складу, який безпосередньо перебуває на позиціях у бригадах, а також сили, що знаходяться у районах проведення бойових операцій.

«У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації», – наголосив головнокомандувач.

Йдеться про формування системи, яка дозволить регулярно змінювати військових на передовій та забезпечити належну підготовку підрозділів перед відправленням на позиції. Процес ротацій планують контролювати щомісяця, для цього у ЗСУ вже визначили конкретний термін перевірки.

«Мною визначений термін – 15 число кожного місяця, щоб ми проводили контроль проведення ротації», – заявив Сирський.

Наразі спеціальні робочі групи перевіряють, як у бригадах ведеться облік військових, які перебувають на передовій, а також як фіксується тривалість їхнього безперервного перебування на позиціях. За словами головнокомандувача, окрему увагу приділятимуть підготовці бійців, які мають замінити військовослужбовців під час ротацій, а також створенню ефективної системи контролю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 травня, повідомляв про старт масштабної реформи української армії, яка передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби та поетапну демобілізацію.

Також стало відомо, що мінімальне грошове забезпечення для всіх бійців – мобілізованих чи контрактників – зросте до 30 тис. грн на місяць.