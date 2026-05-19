Богдан Марченко отримав російський паспорт на три роки раніше, аніж його сестра

Син телеведучої Оксани Марченко та пасинок Віктора Медведчука Богдан Марченко після початку повномасштабного вторгнення отримав російське громадянство, а в січні 2026 року став співвласником компанії, яка управляє бізнесом на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомили у вівторок, 19 травня, журналісти «Слідство. Інфо».

За даними російської податкової, Богдан Марченко отримав російський паспорт у Москві 14 листопада 2022 року. Це сталося за три роки до того, як російське громадянство отримала його сестра – Дарʼя Марченко. Нагадаємо, донька Медведчука отримала паспорт РФ під прізвищем матері.

«У середині січня 2026 року Богдан увійшов до числа співзасновників ООО Управляющая компания “Инвест Основа”, його бізнес-партнерка у цій компанії — росіянка Марина Воронкова. Вона раніше очолювала інвесткомпанію “Регіон”, де працює брат Віктора Медведчука Сергій», – повідомили журналісти.

Зазначається, що «Инвест Основа» керує низкою компаній, зокрема, інвестфондами «Берилл» та «Александрит». Обидва фонди мають частки в російській компанії «Индустриальные Инновации», яку зареєстрували на території окупованого Донецька. За даними реєстрів, компанія займається торгівлею металами.

Раніше «Центр журналістських розслідувань» повідомляв, що цю компанію створили на базі вкраденого під час окупації майна залізорудного комбінату в Запорізькій області. Директором компанії є бойовик невизнаної «ДНР» член «Союза добровольцев Донбасса» Олександр Ненич. Українська прокуратура стверджує, що він та його спільники завдали Україні 7 млрд грн збитків, вкравши майже 1 млн тонн залізної руди.

За даними реєстру, Богдан Марченко має шість обʼєктів нерухомості на території України, зокрема, два будинки з ділянкою у київських Жулянах. Також він володіє ділянкою та частиною будинку навпроти маєтку Віктора Медведчука в Києві. Цей маєток, відповідно до угоди з Богданом Марченком, охороняла поліція.