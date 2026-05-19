Олександр Сирський розповів про нові види контрактів та збільшення мінімального забезпечення для військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мінімальне грошове забезпечення для всіх бійців – мобілізованих чи контрактників – зросте до 30 тис. грн на місяць. В інтервʼю «Мілітарному», опублікованому 19 травня, він також розповів про нові види контрактів, які можуть запровадити для різних категорій військових.

Головком наголосив, що збільшення виплат, а також доплати для різних категорій військовослужбовців, мають створити додатковий стимул для залучення людей до війська. За його словами, мінімальну зарплату військовослужбовця встановлять на рівні 30 тис. грн. Зміни у грошовому забезпеченні планують затвердити до кінця травня.

«А далі – доплати для категорій, які беруть участь в активних бойових діях», – повідомив Олександр Сирський.

За словами Сирського, насамперед йдеться про військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, штурмових бригад та підрозділів морської піхоти. Він зазначив, що саме на цих посадах наразі зберігається нестача особового складу.

«Всі цифри будуть визначатися Генеральним штабом. І все це, знову ж таки, пов’язане з рівнем мобілізації і ситуацією на полі бою», – сказав Сирський.

Міністерство оборони та ЗСУ працюють над ініціативами, запропонованими президентом Володимиром Зеленським. За словами головкома, наразі триває процес обговорення грошового забезпечення та звільнення з військової служби вже безпосередньо у військових частинах.

«Ми запровадили таку, скажімо, модель, де в обговоренні цих ініціатив беруть участь всі військовослужбовці», – сказав Сирський.

За словами Олександра Сирського, також обговорювали кілька нових видів контрактів:

коротких контрактів на 6-9 місяців для військових, що звільнилися за станом здоровʼя, але готові повернутися у військо;

10-місячних контрактів для чинних військовослужбовців;

контракти на понад два роки для новобранців.

Також залишається мобілізація без підписання контракту. Для всіх категорій контрактників та мобілізованих мінімальне грошове забезпечення складатиме 30 тис. грн.

Нагадаємо, 11 травня «Українська правда» повідомила, що Кабмін розглядає запровадження системи винагород для військовослужбовців за ризик. Йдеться про систему «10/20/40», яка може стати частиною армійської реформи та передбачає:

10 тис. грн на день – за перебування на позиціях;

20 тис. грн на день – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистку);

40 тис. грн на день – за активні наступальні дії.

Згідно з планом, у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, зможе отримувати до 400 тис. грн на місяць.