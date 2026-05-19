Конкурс об’єднав понад 350 школярів та студентів з 21 країни світу

Вихованка Львівської обласної Малої академії наук Катерина Манько перемогла у світовому фіналі міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів INFOMATRIX–2026, що відбувся в місті Бухарест (Румунія). Ще одна школярка зі Львова Анна Тузяк здобула бронзу.

Як повідомила Львівська Мала академія наук, 14–18 травня 2026 року офіційна українська делегація, що складалася з 21 фіналіста з Києва, Одеси, Полтавської, Черкаської, Львівської та Волинської областей, взяла участь у світовому фіналі Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX – 2026» в Бухаресті.

Цього року конкурс об’єднав понад 350 школярів та студентів з 21 країни світу, які представили на ньому 300 авторських проєктів, роботизованих систем і команд хакатонів.

Золото здобула Катерина Манько, учениця 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею. На конкурсі Катерина представила проєкт «Фасетковий акустичний локатор».

Бронзову нагороду виборола Анна Тузяк, учениця 8 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей». Вона презентувала проєкт «Маніпулятор із зворотним зв’язком».

