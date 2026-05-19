Українська школярка здобула вражаючу перемогу на Європейській дівочій олімпіаді з інформатики
Ще троє школярок зі Львова, Хмельницького та Харкова здобули срібні та бронзові медалі
Дар’я Перекопська з Дніпра вперше в історії здобула абсолютну перемогу на Європейській дівочій олімпіаді з інформатики. Українка випередила 247 учасниць із 67 країн, а збірна України увійшла до четвірки найкращих команд Європи. Ще троє школярок зі Львова, Хмельницького та Харкова здобули срібні та бронзові медалі. Про це повідомило медіа «Освіторія».
Європейська дівоча олімпіада з інформатики (EGOI) проходила у із 12 до 18 травня в Чезенатіко (Італія). У змаганні взяли участь 248 учасниць із 67 країн світу.
Найвищий результат показала українка Дар’я Перекопська – учениця 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій. Вона не лише здобула золоту медаль, а й стала абсолютною переможницею олімпіади, випередивши всіх інших учасниць.
Це перший випадок в історії, коли представниця України стала абсолютною переможницею Європейської дівочої олімпіади з інформатики. Дар’я Перекопська навчалася до змагань під керівництвом тренера Валентина Мельника.
Українська збірна продемонструвала сильний командний результат: одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі. У підсумку команда посіла четверте місце в європейському командному заліку.
До складу збірної України увійшли:
- Дар’я Перекопська, учениця 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій (тренер – Валентин Мельник) – золота медаль та абсолютна перемога;
- Марія Рапіна, учениця 10 класу Харківського академічного ліцею №45 (тренери – Валентин Мельник та Микола Арзубов) – срібна медаль;
- Анастасія Яремко, учениця 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею (тренер — Валентин Мельник) – срібна медаль;
- Тетяна Задніпровська, учениця 10 класу Ліцею №1 ім. Володимира Красицького Хмельницької міської ради (тренер – Андрій Попик) – бронзова медаль.