Зліва направо: Тетяна Задніпровська, Дар'я Перекопська, Марія Рапіна, Анастасія Яремко

Дар’я Перекопська з Дніпра вперше в історії здобула абсолютну перемогу на Європейській дівочій олімпіаді з інформатики. Українка випередила 247 учасниць із 67 країн, а збірна України увійшла до четвірки найкращих команд Європи. Ще троє школярок зі Львова, Хмельницького та Харкова здобули срібні та бронзові медалі. Про це повідомило медіа «Освіторія».

Європейська дівоча олімпіада з інформатики (EGOI) проходила у із 12 до 18 травня в Чезенатіко (Італія). У змаганні взяли участь 248 учасниць із 67 країн світу.

Найвищий результат показала українка Дар’я Перекопська – учениця 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій. Вона не лише здобула золоту медаль, а й стала абсолютною переможницею олімпіади, випередивши всіх інших учасниць.

Це перший випадок в історії, коли представниця України стала абсолютною переможницею Європейської дівочої олімпіади з інформатики. Дар’я Перекопська навчалася до змагань під керівництвом тренера Валентина Мельника.

Українська збірна продемонструвала сильний командний результат: одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі. У підсумку команда посіла четверте місце в європейському командному заліку.

До складу збірної України увійшли: