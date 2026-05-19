Школам допоможуть підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи

Уряд спрямовує 1,2 млрд грн на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Про це 18 травня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



Ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримають до 10 млн грн на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Ще по 2 млн грн отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища.

«Актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи (5-9 класи). Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року», – повідомила Юлія Свириденко.



Постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Додатково уряд оновив розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмета «Захист України».



Нагадаємо, що Міносвіти затвердило 150 ліцеїв з усієї України, які із вересня 2026 року розпочнуть пілотувати реформу. У переліку є 13 ліцеїв з Львівщини.