Державі необхідно посилювати інтерес до STEM у школярів

Лише три тисячі учасників НМТ-2026 обрали хімію четвертим предметом тестування, а фізику складатимуть 11 тисяч із 355 тисяч учасників НМТ. Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко розповів, що низький попит на ці предмети не є сюрпризом, та пояснив причину. Про це пише сайт «Освіта.юа».

Під час зустрічі з журналістами Микола Трофименко розповів, що фізика і хімія історично належать до предметів, які обирає менше вступників. Заступник міністра освіти пояснює це тим, що це складні дисципліни, які потребують доброї бази, лабораторної культури та системної підготовки в школі.

Водночас посадовець вважає це важливим сигналом, оскільки державі необхідно посилювати інтерес до STEM у школярів.

«Саме тому МОН працює над оновленням змісту освіти, підтримкою STEM-просторів, сучасних лабораторій, обладнанням для шкіл. Дитина має бачити фізику й хімію не тільки як складні формули в зошиті, а як інструмент, яким можна пояснювати світ і створювати речі», – переконаний чиновник.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни математика є обов’язковим предметом на НМТ і багато підлітків не можуть впоратись із тестуванням. До прикладу, у 2025 році кожен 8-й учасник НМТ не подолав поріг з математики, відповівши гірше за рівень 5-7 класу. Раніше науковиця Олена Ванєєва розповідала, чому так відбувається.