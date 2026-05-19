Підприємець встиг продати дві фури за 10 тис. доларів

Яворівський районний суд визнав винним в кримінальному провопорушені підприємця з Тернопільщини, який через польський кордон ввіз начебто для потреб ЗСУ три вантажівки, а потім продав їх стороннім людям. Щоб уникнути більш суворішого покарання обвинувачений підписав угоду з прокурором, визнав вину, перерахував на потреби ЗСУ 350 тис. грн, а вантажні авто теж віддав на армію. Суд присудив йому 1 рік іспитового терміну.

Мешканця Тернопільщини на незаконному ввезенні вантажних транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ викрили детективи територіального управління БЕБ у Львівській області. Слідство встановило, що упродовж січня-березня 2026 року обвинувачений придбав за кордоном два самоскиди MAN та тягач DAF із причепом загальною вартістю понад 2,1 млн грн. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки у вівторок, 19 травня.

Як йдеться у вироку Яворівського районного суду від 7 травня, для ввезення транспорту в Україну чоловік використовував документи з київської благодійної організації «Благодійний фонд «Крузак», які передала йому не встановлена слідством особа.

«В другій половині лютого 2026 року обвинувачений, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію майна, здійснив реалізацію громадянину двох вантажних автомобілів, а саме, двох самоскидів марки МАN, які 2 лютого 2026 року ввезено на митну територію України з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги», – йдеться у вироку суду. За два самоскиди підприємець з Тернопільщини отримав 10 тис. доларів.

Обвинувачений у суді визнав провину і погодився підписати угоду з прокурором. Згідно з нею, він добровільно перерахував 350 тис. грн в якості благодійної допомоги для ЗСУ. Суд також врахував пом’якшуючою обставиною те, що обвинувачений нагороджений листами – подяками за допомогу ЗСУ. Окрім того, під час засідання чоловік заявив клопотання, щодо передачі трьох транспортних засобів на потреби армії. Це тягач марки DAF CF 460, причеп марки GRAY ADAMS та самоскид марки MAN.

‍️Суд визнав чоловіка винним чоловіка та призначив йому покарання з іспитовим строком на 1 рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що за даними YouControl, «Благодійний фонд «Крузак» зареєстрований у Києві. Керує ним житель столиці Євген Банасяк. Він також пов’язаний з кількома підприємствами, які надають в оренду вантажні та легкові автомобілі, проводять ремонт транспортних засобів.