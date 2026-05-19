У Львові, 22 травня, в Центрі імені Митрополита Андрея Шептицького Українського Католицького університету відбудеться відкриття фотовиставки «Обличчя психологічної підтримки». Це унікальний проєкт, який дозволяє за допомогою інтерактивних світлин та доповненої реальності глибше зрозуміти роль психологічної допомоги українським військовим.

Інтерактивний проєкт створений Оперативним командуванням «Захід» ЗСУ за підтримки Офісу Військового омбудсмана. Фотовиставка «Обличчя психологічної підтримки» вже була представлена у Києві та Рівному, а Львів став третім українським містом, яке прийме цю експозицію.

Фотовиставка виходить за межі звичайного споглядання світлин. На заході можна поспілкуватися з військовими психологами, які мають досвід роботи в бойових бригадах та на лінії фронту. Зокрема, кожну експозицію військові психологи зможуть прокоментувати. Мистецький проєкт також супроводжуватиметься передовими технологіями – від 3D-анімацій на психологічну тематику до новітніх методів діагностування та VR-технологій.

Окрему увагу організатори приділять інтерактивним просторам, у яких діти розповідатимуть про своїх батьків-психологів, а військові фахівці-психологи ділитимуться власним бойовим досвідом і професійними історіями.

Вхід на подію вільний. Виставка триватиме до 23 травня включно.