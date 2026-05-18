Степан Кубів був народним депутатом від «Європейської солідарності»

На 65 році життя раптово помер народний депутат Степан Кубів. Про це у понеділок, 18 травня, повідомив політик Ігор Васюник на своїй фейсбук-сторінці, нардеп Володимир В’ятрович та інші його колеги.

«З глибоким сумом сприйняв трагічну звістку про раптову смерть колеги – народного депутата України Степана Кубіва.Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у Парламенті та Уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни», – написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Однопартієць Степана Кубіва Микола Княжицький повідомив причину смерті: «Помер Степан Кубів. Тромб. На Майдані він керув життєзабезпеченням. Усі ці намети, харчування, дрова, бочки – все було на Степанові. Коли почалася пожежа у Будинку профспілок Степан біг зі мною у вогонь рятувати людей, зокрема і журналістів Еспресо. Дякую тобі, Степане за все. Вічна памʼять…»

Після смерті Степана Кубіва народним депутатом стане наступний кандидат із списку «Європейської солідарності». Наступним у списку є Денис П’ятигорець, потім Андрій Левус, а за ним Андрій Карпов.

Степан Кубів є уродженцем Тернопільської області та навчався у Мшанецькій сільській школі. Вищу освіту він здобув у Львові: спершу закінчив математичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, а потім здобув спеціальність «економіка та менеджмент» у Львівській політехніці.

Степан Кубів очолював банки «Львів» та «Кредобанк» і два роки був депутатом Львівської облради від «Фронту змін». Майже півроку у 2014 році очолював Нацбанк та був членом РНБО, а згодом став представником президента у ВР. Він був першим віцепрем’єр-міністром та міністром економічного розвитку України.

У 2012 році Кубів був обраний нардепом від «Батьківщини», у 2014 році – від Блоку Петра Порошенка, у 2019 році він став народним депутатом від «Європейської солідарності».

19 березня 2026 року Степану Кубіву виповнилось 64 роки.