Сергій Швець з 2019 року був народним депутатом

У середу, 28 травня, на 49-му році життя помер народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» та колишній журналіст Сергій Швець. Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, а згодом підтвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Арахамії, Сергій Швець тривалий час боровся проти важкої хвороби. На що саме хворів Сергій Швець, голова фракції не уточнив.

«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять», – написав Арахамія.

За кілька днів до його смерті Сергій Швець брав участь у форумі «Досвід України — фундамент глобальної безпеки Європи», який проходив у Варшаві, про що сам нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Сергій Швець народився 13 червня 1976 року у Черкасах. Закінчив факультет гуманітарних та суспільних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» та навчався на факультеті міжнародних економічних відносин Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Працював журналістом у програмі новин «Вікна», а в 1997 році став автором та ведучим рубрик у програмах «Бомба» та «Сніданок з “1+1”». Протягом 1998-2000 років працював спецкореспондентом програми «Вікна» на телеканалі «СТБ», а з 2000 по 2004 роки – кореспондентом програм «День сьомий», «Свобода слова» та «Факти» телеканалу ICTV. Після цього до 2009 року був ведучим програм «ТСН-Варта», «Сніданок з 1+1», а також кореспондентом програми «ТСН».

Сергій Швець

У 2019 році Сергій Швець був обраний нардепом IX скликання від партії «Слуга народу» від Дніпровського району Києва. Під час депутатської роботи він був секретарем комітету Верховної Ради з питань свободи слова та головою підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників ЗМІ.