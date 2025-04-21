Володимир Мороз був головою підкомітету з питань електроенергетики

У понеділок, 21 квітня, помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз. Він був головою підкомітету з питань електроенергетики. Про це повідомили на сторінці парламенту.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза», – йдеться у повідомленні.

Депутату було 57 років, у дописі причину смерті не повідомляють.

Володимир Мороз: що відомо

З 2014 до 2019 року Володимир Мороз обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. Також очолював районний осередок партійної організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

У 2019 році він пройшов у Верховну Раду від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – «За життя». Та навесні 2022 року Мороз вийшов із фракції ОПЗЖ та вступив у новоутворену депутатську групу «Відновлення України».