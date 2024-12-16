Михайло Барбара був депутатом Львівської облради трьох скликань

На 65 році життя помер депутат Львівської облради IV, V, VI скликань Михайло Барбара. Про це повідомили у Львівській облраді у понеділок, 16 грудня.

«Керівництво та депутатський корпус обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Михайла Барбари», – сказано в повідомленні ЛОР.

Михайло Барбара був членом Української Гельсінської Спілки, Товариства української мови «Просвіта» та «Меморіалу». Обирався депутатом Львівської облради від Української республіканської партії, «Блоку Юлії Тимошенко» та «Свободи», очолював постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту. Михайло Барбара працював викладечем історії та правознавства у ліцеї в Новояворівську.