Комплекс розташований поруч із національним парком «Синевир»

У середу, 18 листопада, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відбір учасників для визначення управителя туристично-оздоровчого комплексу «Карпати», розташованого в селищі Міжгір’я на Закарпатті.

Йдеться про комплекс загальною площею 2,4 тис. м2 у Хустському районі, поруч із національним природним парком «Синевир».

До складу активу входять, зокрема, триповерхова будівля на 37 кімнат (70 місць), їдальня та котельня. Приміщення перебувають у незадовільному стані та потребують значних капіталовкладень. Води, електрики й тепла немає.

Печерський районний суд Києва передав «Карпати» в управління АРМА разом із низкою активів Федерації профспілок та її акціонерних товариств у листопаді 2022 року. Вони були арештовані у справі незаконного відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі ФПУ, «Укрпрофоздоровниці» та «Укрпрофтуру».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Управителя санаторно-курортним комплексом у Міжгір’ї обиратимуть на Prozorro. Подати пропозиції можна до 12 грудня, а проведення аукціону заплановане на 28 грудня. Мінімальним кроком торгів стануть 10% прибутку від управління. З переможцем підпишуть договір на п’ять років.