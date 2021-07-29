Державне бюро розслідувань арештувало 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств. Йдеться про готельні комплекси та прибудови до них, які посадовці планували продати найближчим часом. Про це повідомило ДБР в четвер, 29 липня.

За даними слідства, з 1992 року і дотепер службовці ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та «Укрпрофтур» брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств.

ДБР провело низку обшуків у приміщеннях Федерації професійних спілок України та цих її дочірніх підприємств ще у травні 2021 року. Обшуки пройшли і в четвер, 29 липня, – слідчі обшукали офісні приміщення, де зберігались документи Федерації профспілок України, «Укрпрофоздоровниці» та «Укрпрофтуру», а також домівки керівництва Федерації. Слідчі вилучили речі, документи та кошти, які «підтверджують протиправні дії посадовців».

Слідчі попередньо кваліфікували правопорушення за статтями: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Санкції цих статтей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває і досі, уточнює Держбюро розслідувань.

Як йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 12 липня, на Львівщині арешт наклали на будинок у місті Моршині (вул. Джерельна, 5а). За цією адресою розташований один з адміністративних корпусів ДП «Санаторно-курортний комплекс Моршинкурорт», власником якого є «Укрпрофоздоровниця».