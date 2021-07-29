Віталія Сигидина і Володимира Павленка взяли під домашній арешт і відсторонили від посад до 24 вересня

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив під домашній арешт керівників Агентства з розшуку і менеджменту активів, здобутих злочинним шляхом (АРМА), підозрюваних у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах групою осіб. Відповідне рішення суддя ухвалив за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 29 липня.

Як повідомила журналістка Любов Величко, суд відправив під домашній арешт тимчасового виконувача обов’язків голови АРМА Віталія Сигидина та заступника голови АРМА Володимира Павленка. Вони повинні здати правоохоронцям свої документи для виїзду за кордон. Також суд відсторонив Сигидина і Павленка з посад до 24 вересня.

«Сигидин і Павленко просили не забирати в них можливість працювати, бо “утвориться вакуум влади, і це буде мати катастрофічні наслідки для країни”», – написала журналістка.

Сигидина і Павленка підозрюють у викраденні 400 тис. доларів так званого «воровського общака». Окрім керівників АРМА, у справі також фігурують двоє адвокатів. Ідеться про «воровський общак», який незаконно вивели з-під арешту АРМА у грудні 2020 року на підставі підробленого рішення суду: гроші перерахували чоловікові, якому вони офіційно не належали. У АРМА причетність до крадіжки заперечили.

Що відомо про «воровський общак», у викраденні якого підозрюють керівників ДБР

Як інформував ZAXID.NET, «общак» вилучили слідчі Нацполіції навесні 2020 року під час обшуків у справі «злодія в законі» Андрія Недзельського, якого підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета Олександра Семенова. 400 тис. доларів передали АРМА, що уповноважене управляти активами, арештованими на час розслідування.

Гроші правоохоронці знайшли у банківській скриньці бізнесмена з Вінниці Сергія Кісільова, якого поліція вважає наближеним до Недзельського. Офіційно вони належали іншому підприємцю – Денису Парубцю, який нібито віддав гроші Кісільову на зберігання. Парубець та Кісільов упродовж півроку намагалися зняти арешт з грошей, проте безуспішно.

У середині грудня 2020 року до АРМА звернувся із заявою про повернення коштів 24-річний уродженець Угорщини Ігор Король. Підставою для цього було рішення Печерського районного суду Києва про скасування арешту, у якому вказувалося, що 400 тисяч доларів належать Королю і перебували у Кісільова на зберіганні. Пізніше виявилося, що рішення було підробним, проте АРМА вже повернула «общак» Королю.