Державне бюро розслідувань підозрює керівництво АРМА (Нацагентства з розшуку і менеджменту активів) та двох адвокатів у привласненні 400 тисяч доларів. Ідеться про «воровський общак», який незаконно вивели з-під арешту АРМА у грудні 2020 року на підставі підробленого рішення суду: гроші перерахували чоловікові, якому вони офіційно не належали. У АРМА причетність до крадіжки заперечують.

Як інформував ZAXID.NET, «общак» вилучили слідчі Нацполіції навесні 2020 року під час обшуків у справі «злодія в законі» Андрія Недзельського, якого підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета Олександра Семенова. 400 тисяч доларів передали АРМА, що уповноважене управляти активами, арештованими на час розслідування.

Гроші правоохоронці знайшли у банківській скриньці бізнесмена з Вінниці Сергія Кісільова, якого поліція вважає наближеним до Недзельського. Офіційно вони належали іншому підприємцю – Денису Парубцю, який нібито віддав гроші Кісільову на зберігання. Парубець та Кісільов упродовж півроку намагалися зняти арешт з грошей, проте безуспішно.

У середині грудня 2020 року до АРМА звернувся із заявою про повернення коштів 24-річний уродженець Угорщини Ігор Король. Підставою для цього було рішення Печерського районного суду Києва про скасування арешту, у якому вказувалося, що 400 тисяч доларів належать Королю і перебували у Кісільова на зберіганні. Пізніше виявилося, що рішення було підробним, проте АРМА вже повернула «общак» Королю.

27 липня ДБР повідомило про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів керівництву АРМА та двом адвокатам. За версією слідства, упродовж серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко, а також начальник одного з управлінь у змові з адвокатами та фізичною особою (вочевидь, йдеться про Ігоря Короля) заволоділи коштами на підставі підроблених документів.

Водночас в АРМА причетність до крадіжки заперечують. Володимир Павленко називає звинувачення безпідставними і каже, що таким чином на керівників АРМА здійснюють тиск, аби вони звільнилися.

«Я співчуваю слідчому, якому доводиться писати цю нісенітницю про невстановлених осіб у невстановленому місці у невстановлений час та у невстановлений спосіб. Можливо, я співчуваю навіть заступнику генерального прокурора, який підписує підозру, мабуть, о 5 ранку, навіть не допитавши нас як свідків. Я сподіваюсь, йому стане соромно і він сам у зв’язку з цим невдовзі напише заяву про звільнення», – написав він 27 липня на Facebook.

Загалом підозру оголосили шістьом людям, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР підготувало клопотання про відсторонення від посад керівництва АРМА та перевіряє їх причетність до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.