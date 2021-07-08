Українська поліція розшукує Андрія Недзельського за підозрою у вбивстві іншого кримінального авторитета (фото 2012 року)

Львівського кримінального авторитета Андрія Недзельського, відомого як «Нєдєля», затримали у Болгарії. Про це повідомила українська поліція 8 липня.

Андрій Недзельський намагався потрапити до Болгарії з підробленим паспортом, його затримали 7 липня в аеропорту Софії під час митного огляду.

Наразі українські поліцейські працюють із болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції Андрія Недзельського в Україну, де його звинувачують у вбивстві в 2009 році іншого кримінального авторитета – Олександра Семенова на прізвисько «Кацап». У вбивстві Семенова, Андрій Недзельський був головним підозрюваним. У 2009 році кримінальника вже затримувала поліція, але тоді через відсутність доказів Недзельського відпустила.

Окрім убивства Семенова, Недзельського підозрюють також у причетності до вбивства львіваського бізнесмена Ігоря Кульчицького, яке сталося у 2008 році.

До слова, Андрій Недзельський, відомий як «Андрій Львівський» чи «Нєдєля», – 47-річний «злодій у законі» родом зі Старого Самбора на Львівщині. У 2012 році «Нєдєля» отримав статус «злодія в законі», незважаючи на те, що жодного разу не відбував тюремний термін, що суперечить негласній збірці правил злочинців «старої школи». У тому ж році він став «смотрящим» за Києвом і зберігачем так званого «общака». Але у 2019 році з'явилася інформація, що Недзельського позбавили цього статусу. У грудні 2020 року стало відомо, 400 тис. доларів арештованого «общака» вивели з-під арешту Нацагентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) через підроблене рішення суду.