Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти низки «злодіїв у законі» та іноземців, які є кримінальними авторитетами, заявив президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 14 травня.

«Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни і, ймовірно, серцеві напади для осіб, які роками діяли проти неї і народу. Отже: після прийняття відповідного закону застосовані персональні санкції проти 557 злодіїв в законі; санкції також “прилетіли” 111 іноземцям, які є кримінальними авторитетами. Крім того, ми порушили питання державних земель і будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими за часів попереднього Президента за дуже символічну плату почали користуватися низка незрозумілих осіб», – заявив Зеленський, коментуючи рішення, прийняті під час засідання РНБО.

У своєму відеозверненні голова держави зазначив, що більшість із зазначених 557 злодіїв у законі перебувають не в Україні. За словами президента, кількість тих, хто перебуває в Україні на свободі, зменшилася вдвічі – з 34 до 17 осіб.

«Сьогодні ми зробили все, щоб ця цифра дорівнювала нулю. Найближчим часом і назавжди», – додав він.

Як зазначив Зеленський, «до всіх цих осіб застосовано такі заходи як блокування активів, заборону в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, скасування дозволу на імміграцію, відмову в продовженні терміну перебування в Україні, неможливість отримання ними громадянства України і примусове видворення».

«Одним словом: тим, хто не в Україні, нічого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні – нічого тут затримуватися», – сказав президент.

Що стосується лідерів злочинних угруповань, так званих кримінальних авторитетів, то Зеленський зазначив, що «Україна гостинна країна, але не для зазначених 111 іноземців».

«Це кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосований такий же пакет санкцій. Ми не говоримо вам “до побачення”, ми говоримо “прощавай”», – додав він.

Як пізніше розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, робота над формуванням списку 557 «злодіїв у законі», проти яких запроваджуються санкції, правоохоронні органи України та кількох інших країн проводили впродовже 9 місяців.

«Якщо ми з вами повернемося до “списку 557”, то це кропітка робота, яку здійснювали протягом дев’яти місяців співробітники СБУ, МВС, а також наших закордонних партнерів – ФБР, ЦРУ та інших інституцій, які разом з нами відпрацьовували ці процеси», – заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Також Данілов уточнив, що з цього списку «злодіїв у законі» – 542 це іноземні громадяни та 15 громадян України. Від сьогоднішнього дня вони перебуватимуть під санкціями.

При цьому, за словами Данілова, якщо «злодій у законі» матиме якесь бажання повернутися в українське суспільство, він може зробити це після того, як «розкоронується», пише «Українська правда».

Імена «злодіїв у законі» і кримінальних авторитетів наразі невідомі. Ймовірно, вони будуть зазначені в президентському указі, яким рішення РНБО про санкції вводиться у дію. Такий указ публікується через кілька днів після засідання РНБО.

Зазначимо, раніше РНБО вводила санкції проти найбільших контрабандистів, представників режиму януковича, а також до проросійських політиків та їхніх ЗМІ.