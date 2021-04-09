Президент ввів у дію санкції проти чиновників режиму Януковича
Зеленський підписав відповідний указ із 20-денною затримкою
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та інших високопосадовців режиму Януковича та осіб, які сприяли окупаії Криму Росією. Відповідний указ президент підписав 9 квітня, хоча рішення про санкції РНБО запровадила ще 19 березня.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”», – йдеться в указі.
Указ починає діяти з дня його опублікування, контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.
Хто потрапив під санкції разом з Януковичем та Азаровим
Загалом під санкції потрапили 27 фізичних осіб:
- екс-прем'єр-міністр Микола Азаров;
- «міністр внутрішніх справ Криму» у період російської окупації Сергій Абісов;
- самопроголошений голова «уряду Криму» Сергій Аксьонов;
- колишній нардеп від «Партії регіонів» Олександр Бобков;
- екс-начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим Валерій Грицай;
- російський політичний діяч Костянтин Затулін;
- колишній керівник Севастопольського управління СБУ Петро Зима;
- колишній начальник Алуштинського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ, «заступник Міністра внутрішніх справ по Республіці Крим» Андрій Іванцов;
- начальник слідчого управління ГУМВС України в АР Крим Олег Кирилін;
- колишній народний депутат від «Партії регіонів» Вадим Колесніченко;
- так званий «голова Державної ради Криму» у період окупації Володимир Константінов;
- бізнесмен Сергій Курченко;
- заступник командира полку «Беркут» Сергій Кусюк;
- екс-міністр оборони Павло Лебедєв;
- «голова» терористичного утворення «ЛНР» Леонід Пасічник;
- керівник окупаційного російського «МВС» у Севастополі Олександр Поддубов;
- «екс-прокурорка» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська;
- екс-генеральний прокурор України Віктор Пшонка;
- екс-міністр оборони Дмитро Саламатін;
- екс-голова Національного банку Ігор Соркін;
- екс-міністр освіти Дмитро Табачник;
- колишній начальник Керченського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України, начальник «Управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по м. Керч» Микола Ткаченко;
- екс-заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян;
- колишній начальник Свердловського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, «заступник міністра внутрішніх справ ЛНР – начальник кримінальної міліції» Микола Фіськов;
- директор Державного департаменту надлишкового майна та земель Олександр Черпицький;
- колишня начальниця Управління кадрового забезпечення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, яка перейшла на службу до окупантів, Ольга Чичелімова;
- екс-президент Віктор Янукович.
Що передбачають санкції проти Януковича, Азарова та інших
Санкції проти перелічених фізичних осіб запроваджені безстроково. Вони передбачають:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- повну заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- заборону видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом про санкції.