Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та інших високопосадовців режиму Януковича та осіб, які сприяли окупаії Криму Росією. Відповідний указ президент підписав 9 квітня, хоча рішення про санкції РНБО запровадила ще 19 березня.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”», – йдеться в указі.

Указ починає діяти з дня його опублікування, контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Хто потрапив під санкції разом з Януковичем та Азаровим

Загалом під санкції потрапили 27 фізичних осіб:

екс-прем'єр-міністр Микола Азаров;

«міністр внутрішніх справ Криму» у період російської окупації Сергій Абісов;

самопроголошений голова «уряду Криму» Сергій Аксьонов;

колишній нардеп від «Партії регіонів» Олександр Бобков;

екс-начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в АР Крим Валерій Грицай;

російський політичний діяч Костянтин Затулін;

колишній керівник Севастопольського управління СБУ Петро Зима;

колишній начальник Алуштинського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ, «заступник Міністра внутрішніх справ по Республіці Крим» Андрій Іванцов;

начальник слідчого управління ГУМВС України в АР Крим Олег Кирилін;

колишній народний депутат від «Партії регіонів» Вадим Колесніченко;

так званий «голова Державної ради Криму» у період окупації Володимир Константінов;

бізнесмен Сергій Курченко;

заступник командира полку «Беркут» Сергій Кусюк;

екс-міністр оборони Павло Лебедєв;

«голова» терористичного утворення «ЛНР» Леонід Пасічник;

керівник окупаційного російського «МВС» у Севастополі Олександр Поддубов;

«екс-прокурорка» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська;

екс-генеральний прокурор України Віктор Пшонка;

екс-міністр оборони Дмитро Саламатін;

екс-голова Національного банку Ігор Соркін;

екс-міністр освіти Дмитро Табачник;

колишній начальник Керченського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України, начальник «Управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по м. Керч» Микола Ткаченко;

екс-заступник начальника ГУ МВС України в АР Крим Микола Федорян;

колишній начальник Свердловського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області, «заступник міністра внутрішніх справ ЛНР – начальник кримінальної міліції» Микола Фіськов;

директор Державного департаменту надлишкового майна та земель Олександр Черпицький;

колишня начальниця Управління кадрового забезпечення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, яка перейшла на службу до окупантів, Ольга Чичелімова;

екс-президент Віктор Янукович.

Що передбачають санкції проти Януковича, Азарова та інших

Санкції проти перелічених фізичних осіб запроваджені безстроково. Вони передбачають: