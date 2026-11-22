Росіяни серйозно пошкодили магістральні електролінії, якими можна було б подати електроенергію до Одеси

Внаслідок російських атак в Одесі та прилеглих до неї районах виникли суттєві перебої зі світлом. Станом на 22 листопада до міста не можуть подати електроенергію через пошкодження енергообʼєктів, повідомили у пресслужбах «Укренерго» та ДТЕК.

За даними «Укренерго», росіяни атакували магістральні електромережі, завдавши серйозних пошкоджень та руйнувань. Через це до Одеси фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг енергії.

«Учора протягом усього дня енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж. Роботи тривали і вночі. Ситуацію суттєво ускладнюють постійні загрози нових атак і повітряні тривоги, через які ремонтні бригади не завжди мають можливість працювати безперервно», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Там повідомили, що вранці 22 листопада вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури. Паралельно енергетики опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення для відновлення електропостачання.

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У пресслужбі ДТЕК наголосили, що руйнування енергообʼєктів, що живлять Одесу є дуже серйозними, тому для відновлення потрібен час.

Через російські атаки в Одесі також виникли перебої з водою та теплопостачанням. У пресслужбі Одеської ОВА повідомили, що в місті працюють бюветні комплекси та організоване підвезення води.

Перебої з електроенергією спричинили зупинку міського електротранспорту. Замість нього на дороги вийшли автобуси.

Крім того, департамент освіти та науки Одеської міськради повідомив, що через ситуацію з енергетикою в місті всі школи Одеси переходять на дистанційне навчання. Воно триматиме з 23 до 27 листопада включно.