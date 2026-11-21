Президент назвав шість кандидатур, які розглядають на роль посла України в США

Президент Володимир Зеленський у суботу, 21 листопада, повідомив, що розглядає шість кандидатур на посаду посла України у США. Серед можливих претендентів – колишня посолка Оксана Маркарова, ексміністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Павло Клімкін, а також чинний глава МЗС Андрій Сибіга. Остаточного рішення щодо призначення поки немає.

За словами Зеленського, Маркарова має достатній досвід для повторного призначення на цю посаду. Також серед кандидатів – колишній постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, ексміністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Павло Клімкін, колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко і чинний міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Оксана Маркарова має достатній рівень, вона може бути послом. І колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко може бути послом. Також високий рівень у Сергія Кисилиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом, Клімкін також не викликає у мене запитань. Також рівень Андрія Сибіги підходить до таких викликів», – сказав президент.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Наразі президент очікує на остаточний звіт міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо роботи українських послів у різних країнах. За результатами оцінювання можуть відбутися кадрові зміни у дипломатичних представництвах України в ключових державах, не лише у США.

Нагадаємо, посада посла України у США залишається вакантною із серпня 2026 року, коли Володимир Зеленський звільнив із неї Ольгу Стефанішину. Згодом їй повідомили про підозру в незаконному збагаченні та обрали запобіжний захід із заставою у 6 млн грн. Після звільнення Стефанішиної серед можливих кандидатів на посаду посла називали Павла Палісу. Однак він відмовився від пропозиції та попросив повернути його до військової бригади.