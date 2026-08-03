Ольга Стефанішина йде у відставку з посади посолки України у США

У понеділок, 3 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах Америки. Про це свідчить указ №696/2026, опублікований на сайті Офісу Президента.

Ольга Стефанішина обіймала посаду посолки України у США з 27 серпня 2025 року. Вона змінила на цій посаді Оксану Маркарову.

Своєю чергою Ольга Стефанішина повідомила, що самостійно ухвалила рішення про звільнення. За її словами, воно «продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше».

Заява Ольги Стефанішиної

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Ольга Стефанішина зазначила, що виконала основний план, з яким була відряджена до США. Зокрема, Україна наростила постачання американської зброї, а також закріпила підтримку США на законодавчому рівні.

«Зроблене командою вписане в закони і в самі відносини між нашими державами, а отже не залежить від того, хто обіймає посаду - далі лише робота над глибшим посиленням наших позицій. Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа. Я прокоментую їх окремо й публічно найближчим часом», – йдеться у дописі Ольги Стефанішиної.

Зауважимо, що про можливе звільнення Ольги Стефанішиної інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела повідомляло про 12 липня. Водночас журналіст Юрій Ніколов заявляв, що звільнення Стефанішиної може бути пов'язане з тим, що правоохоронці готуються оголосити їй підозру щодо незаконно набутого майна – квартири чи автомобіля. Тоді ж народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Володимир Зеленський планує призначити на посаду посолки у США Юлію Свириденко, яку того ж дня звільнив з посади прем'єр-міністерки.

Додамо, що Ольга Стефанішина фігурувала у кількох корупційних скандалах. Зокрема, у червні 2025 року «Українська правда» опублікувала розслідування, в якому йшлося, що арештовані Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи, зокрема Будинок профспілок України, переходили під контроль людей, пов'язаних із тодішньою віцепрем'єркою Стефанішиною.

Крім того, журналісти hromadske з'ясували, що матір Стефанішиної стала власницею квартири в елітному київському ЖК «Львівська площа», придбавши її за значно нижчою ціною, ніж ринкова. За нерухомість площею 100 м² вона заплатила 3 млн грн замість 12 млн грн. Про це hromadske повідомляло у червні 2025 року. Тоді Стефанішина обіймала посаду віцепремʼєрки та міністерки юстиції.

Доповнено. Також Володимир Зеленський звільнив послів в Сінгапурі та Брунеї, Киргизькій Республіці, Туніській Республіці та у Лівії, Австрії та Таджикистані. Крім того, президент звільнив Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО, його замінила Вікторія Ляліна-Бойко.