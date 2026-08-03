Підозрюваного затримали за місцем проходження служби

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Головнокомандувачем Збройних сил викрила в українському війську ще одного агента російської воєнної розвідки. Фігурант наводив ракетно-дронові атаки росіян по Полтавщині. Про це повідомив пресцентр СБУ 3 серпня.

За даними слідства, завербованим виявився мобілізований військовослужбовець взводу технічного забезпечення однієї з місцевих військових частин. Його завданням було встановити координати місцевих автозаправних станцій, а також зібрати інформацію про місця базування та маршрути передислокації підрозділів Сил оборони в Полтавській області.

За матеріалами справи, російська спецслужба помітила фігуранта, коли він публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів.

Після вербування військовий під час добових звільнень обходив місцевість і передавав ворогу актуальні фото та геолокації місцевих АЗС. Окрім того, агент здав росіянам місце розташування своєї військової частини.

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СБУ затримала підозрюваного за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявили телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.