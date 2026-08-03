Проєкт передбачає будівництво готелів, багаторівневого паркінгу та нової вулиці

У Луцьку відбулися громадські слухання щодо плану розвитку території Центрального ринку та Старого міста. Йдеться про понад 18,6 га навколо Луцького замку, де пропонують звести готелі, багаторівневий паркінг, торговельно-офісні будівлі, облаштувати громадські простори та прокласти нову вулицю. Про це у пʼятницю, 31 липня, повідомила Луцька міська рада.

У слуханнях взяли участь депутати, представники виконавчих органів міськради, ветеранських і громадських організацій, а також мешканці міста. Проєкт охоплює територію Центрального ринку, Замкової площі та прилеглих кварталів житлової й громадської забудови. Він передбачає будівництво готелів, паркінгів, торговельно-офісних центрів, нової вулиці та облаштування скверів.

Проєкт забудови в історичній частині Луцька

За словами депутата Луцької міської ради від громадянського руху «Свідомі» Андрія Лучика, на місці нинішнього ринку пропонують створити сучасний багатофункціональний комплекс із триповерховим готелем та надземним багаторівневим паркінгом. Водночас сам ринок планують зберегти, перетворивши його на сучасний павільйон для торгівлі фермерською продукцією.

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Центральний ринок має стати сучасним павільйоном для торгівлі

Проєкт також передбачає перенесення електропідстанції 110 кВ у східну частину території, будівництво нової дороги та мосту через Стир, які передбачені генеральним планом міста.

Під час слухань керівник громадської організації «Просторовий рух» Павло Мазилюк розкритикував ідею будівництва автомобільної дороги. На його думку, вона збільшить транспортний потік у центральній частині Луцька, зокрема за рахунок автомобілів із навколишніх сіл. Він також запропонував зробити вулицю Братковського пішохідною, залишивши доступ лише для місцевих жителів, а також передбачити місце для нового ЦНАПу.

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Окрему увагу автори проєкту приділили простору навколо Луцького замку. Зокрема, планують розширити оглядові зони, створити мережу пішохідних маршрутів та облаштувати штучні водойми як алюзію на історичний оборонний рів. На місці колишніх замкових укріплень біля дзвіниці пропонують створити сквер.

До Луцького замку планують створити мережу пішохідних маршрутів

Під час обговорення члени Спілки воїнів АТО Волині закликали відкласти реалізацію проєкту до завершення війни. Водночас архітектори та урбаністи висловили низку пропозицій щодо його доопрацювання. Зокрема, вони запропонували:

зменшити поверховість усіх нових будівель на один поверх, щоб не перекривати панораму Луцького замку;

відмовитися від будівництва автомобільного мосту через Стир;

збільшити кількість паркомісць удвічі;

зробити вулицю Братковського повністю пішохідною.

За результатами громадських слухань усі пропозиції внесуть до протоколу та підготують на них офіційні відповіді. Наступне обговорення оновленого проєкту планують провести у вересні.

Громадське обговорення детального плану території триватиме до 10 серпня. До цього часу мешканці можуть подати письмові пропозиції та зауваження до управління капітального будівництва Луцької міської ради на вулиці Лесі Українки, 35, або на електронну пошту dm@lutskrada.gov.ua.

Нагадаємо, розробку детального плану території ініціювали після звернення директора ТзОВ «Ритейл Луцьк» Олександра Юдіна, компанії якого належить найбільша частина Центрального ринку. У вересні 2025 року відповідне рішення підтримали 27 із 34 депутатів міської ради.

У міськраді тоді заявляли, що проєкт має впорядкувати забудову та сформувати цілісний архітектурний ансамбль Старого міста. За словами колишнього міського голови Ігоря Поліщука, ідею реконструкції Центрального ринку обговорювали ще з 2017 року, оскільки нині ця територія перебуває у занедбаному стані та розташована безпосередньо перед Луцьким замком.