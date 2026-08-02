Удари знищили частину поштового термінала на Харківщині

У неділю, 2 серпня, російські окупанти атакували термінал компанії «Нова пошта» у Харківські області. Внаслідок атаки там зайнялася пожежа, загинув чоловік, повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

За даними пресслужби компанії, росіяни здійснили подвійний удар по будівлі термінала. На фото, оприлюдненому компанією, видно, що частина поштового хабу зруйнована, а в небо здіймається стовп диму.

«На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку», – повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

У компанії повідомили, що вже перебудували логістику. Користувачі можуть дізнатися додаткову інформацію про відправлення у трекінгу в застосунку.

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Нагадаємо, 24 липня росіяни також вдарили по складу «Нової пошти» на Харківщині. Під удар керованих авіабомб потрапив склад компанії в Ізюмі – удар повністю його знищив.