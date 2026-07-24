Росіяни вдарили КАБом по складу «Нової пошти» на Харківщині

В ніч на пʼятницю, 24 липня, російські військові керованими авіабомбами атакували Ізюм на Харківщині. Внаслідок обстрілу знищено склад «Нової пошти». Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Росіяни атакували місто близько 04:10, випустивши три керовані авіабомби. Під обстріл потрапили вантажне відділення логістичної компанії «Нова пошта» та складське приміщення. Ще одне влучання КАБа зафіксували на відкритій місцевості.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання», – йдеться у повідомленні Ізюмської МВА.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило.

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Нагадаємо, в ніч на неділю, 19 липня, росіяни атакували інноваційний сортувальний термінал «Нової пошти» в передмісті Харкова. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків, ще 20 людей дістали поранення.