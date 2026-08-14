Українців дістали з води та госпіталізували, проте врятувати їх не вдалося

У Нідерландах двоє українських юнаків потонули в озері. Загиблі кілька років жили з прийомною родиною, повідомило голландське видання RTL Nieuws.

Двоє молодих хлопців втонули 12 серпня в озері Занденплас у нідерландському місті Нюнспет. Їм було 15 та 20 років.

Очевидці події помітили, що двоє плавців зникли під водою та не зʼявляються на поверхні. До озера направили водолазів, рятувальні човни, а також машини екстреної допомоги та гелікоптери.

Юнаків дістали води та доставили до лікарні. Втім, лікарям не вдалося їх врятувати.

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«Вони були українцями й уже кілька років жили з прийомною сім’єю в Нюнспеті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопці з прийомною родиною виїхали з України після початку повномасштабної війни до Нідерландів. Поліція розглядає втоплення юнаків як нещасний випадок.

Нагадаємо, 3 серпня на Буковині перехожі врятували дитину зі ставка. Двоє чоловіків, які купалися разом з дівчинкою, потонули.